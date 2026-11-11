रील बनाने के लिए हाथ में पकड़ा स्काई शॉट पटाखा, वहीं फट गया... 5 घंटे तक चला ऑपरेशन, युवक के लगे 72 टांके

सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. कोई ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो कोई तेज रफ्तार गाड़ी के साथ वीडियो बनाने लगता है. लेकिन महाराष्ट्र के पालघर में एक युवक को रील बनाने का ऐसा शौक भारी पड़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उसने आसमान में उड़ने वाला स्काई शॉट पटाखा हाथ में पकड़कर जलाने की कोशिश की. पटाखा आसमान में जाने के बजाय उसी के हाथ में फट गया. धमाका इतना तेज था कि उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया. डॉक्टरों को करीब साढ़े पांच घंटे तक सर्जरी करनी पड़ी और उसके हाथ में 72 टांके लगाने पड़े.

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यह मामला वसई-विरार का है. घायल युवक की पहचान 21 साल के विनीत कुमार के रूप में हुई है. वह लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और मधुबन बिल्डिंग परिसर में काम करता है. वह सोशल मीडिया के लिए रील बनाना चाहता था. इसी कोशिश में उसने स्काई शॉट पटाखे को हाथ में पकड़कर जलाने का जोखिम ले लिया.

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स्काई शॉट पटाखे को जलाने के बाद आसमान की तरफ उड़ने के लिए बनाया जाता है. लेकिन विनीत ने इसे जमीन पर रखकर सुरक्षित तरीके से जलाने के बजाय हाथ में पकड़ लिया. जैसे ही उसने पटाखा जलाया, वह ऊपर जाने के बजाय उसके हाथ में ही फट गया. धमाके से विनीत के हाथ में गंभीर चोटें आईं.

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हादसे के बाद विनीत को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. दो अस्पतालों में इलाज से इनकार किए जाने के बाद उसे वसई पश्चिम के अप्पासाहेब थोरात अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टरों ने उसके हाथ की गंभीर चोटों को देखते हुए सर्जरी की. ऑपरेशन करीब पांच से साढ़े पांच घंटे तक चला. इस दौरान डॉक्टरों ने उसके हाथ में कुल 72 टांके लगाए. प्लास्टिक सर्जरी भी की गई. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

इलाज करने वाले डॉक्टर अप्पासाहेब थोरात ने इस मामले में जानकारी दी है. सोशल मीडिया पर वीडियो और रील को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की चाह में कई बार लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कैमरे में कैद होने वाले कुछ सेकेंड के वीडियो के लिए जिंदगी को खतरे में डालना समझदारी नहीं है. पटाखे हमेशा खुले और सुरक्षित स्थान पर, जमीन पर रखकर और उनसे उचित दूरी बनाकर ही जलाने चाहिए. बच्चों और युवाओं के साथ अभिभावकों को भी खास सावधानी बरतनी चाहिए.

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