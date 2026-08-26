'राहुल गांधी ने ली होगी ट्रेनिंग, लेकिन मुझे...', नदी में तैरने पर तुलना को लेकर बोले रिजिजू

अरुणाचल प्रदेश की उफनती नदी में तैरने का वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की जाने लगी. सोशल मीडिया पर इसे लेकर हुई चर्चा पर रिजिजू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वह अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो उनके दिमाग में किसी दूसरे व्यक्ति का ख्याल नहीं होता. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की तेज बहाव वाली नदियों में तैरना उनके लिए जीवनशैली का हिस्सा है और वह बचपन से ऐसा करते आए हैं.

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इंडिया टुडे में दिए अपने इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, 'जब मैं अपनी पसंद का कोई काम कर रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में कोई और नहीं होता, राहुल गांधी तो दूर की बात हैं. अरुणाचल प्रदेश की उफनती नदियों में कूदकर तैरना बच्चों का खेल नहीं है. वहां वही लोग ऐसा कर सकते हैं, जो वहीं पले-बढ़े हैं और नदी को जानते हैं.'

उन्होंने बताया कि उन्होंने नदी में तैरने का वीडियो अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसका राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं था. रिजिजू ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ऐसा करते हैं इसलिए मैंने किया. मैं चार साल की उम्र से तैर रहा हूं. राहुल गांधी ने शायद इसके लिए ट्रेनिंग या कोचिंग ली होगी, लेकिन मुझे ट्रेनिंग या कोचिंग की जरूरत नहीं है.'

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'हमारे गांव में ऐसे ही तैरते हैं'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका वीडियो केवल यह दिखाने के लिए था कि उनके गांव और इलाके में लोग किस तरह नदियों में तैरते हैं. हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने उनकी तुलना राहुल गांधी से शुरू कर दी.

रिजिजू के मुताबिक, 'कांग्रेस के लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया. वे कहने लगे कि आप राहुल गांधी से अपनी तुलना कर रहे हैं, आप राहुल गांधी की तरह तैर नहीं सकते. राहुल गांधी मेरे दिमाग में थे ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने तुलना शुरू की तो मैंने भी जवाब दिया.'

रिजिजू ने अपने तैरने के तरीके पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके डाइव करने और तैरने की शैली को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन स्विमिंग पूल और मानसून के दौरान तेज बहाव वाली नदी में तैरने के तरीके में बड़ा अंतर होता है.

उन्होंने कहा कि ऐसी नदी में पानी के साथ लकड़ियां और दूसरी चीजें भी बहकर आती हैं. इसलिए सिर नीचे करके डाइव करना या पानी के भीतर आंखें खोलना खतरनाक हो सकता है. उन्होंने कहा कि तेज बहाव में शरीर की स्थिति भी सामान्य स्विमिंग पूल में तैरने जैसी नहीं रखी जा सकती.

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रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की नदियों में तैरना उनके लिए कोई नया या प्रदर्शन के लिए सीखा गया हुनर नहीं है, बल्कि बचपन से उनकी जिंदगी और स्थानीय जीवनशैली का हिस्सा रहा है.

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