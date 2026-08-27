MOTN: आज हुए लोकसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन आगे

इंडिया टुडे ग्रुप और सी-वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' में उत्तर प्रदेश को लेकर रोचक नतीजे आए हैं. 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) के सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो वे किसको वोट देंगे.

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MOTN के आंकड़े बताते हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में INDIA ब्लॉक को 40 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है जबकि NDA को 42 फीसदी वोट मिल सकते हैं. यूपी में 2017 से बीजेपी की अगुआई में योगी आदित्यनाथ की सरकार है.

लेकिन अगर सीटों की बात करें तो आंकड़े पलट जाते हैं. MOTN सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में INDIA ब्लॉक को 41 सीटें मिल सकती हैं. जबकि NDA को 38 सीटें मिल सकती हैं.

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें 33 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें , कांग्रेस को 6 सीटें और अपना दल को 2 सीटें मिली थी.

गठबंधन के हिसाब से INDIA गठबंधन (SP + Congress) को 43 सीटें और NDA (BJP + RLD + Apna Dal) को 36 सीटें मिली थीं.

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वहीं पंजाब के सर्वे की बात करें तो यहां अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो MOTN सर्वे के मुताबिक INDIA गठबंधन को 25 फीसदी वोट मिल सकते हैं जबकि NDA को 16 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है.

अगर सीटों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक यहां INDIA ब्लॉक को 11 सीटें मिल सकती हैं और NDA को मात्र 1 सीटें मिलती दिख रही है.

अगर आज देश में चुनाव हुए तो...

MOTN के इस सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया था कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हुए तो वे किसे वोट देंगे. इसके नतीजे दिलचस्प हैं. अगर आज चुनाव हुए तो NDA फिर से सत्ता में आ सकती है, NDA को 326 सीटें मिलती दिख रही है, जबिक INDIA गठबंधन को 185 सीटें मिलती दिख रही हैं.

कैसे किया गया सर्वे?

देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग आयु वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के 25,184 वयस्कों से उनकी राय पूछी गई.

इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 91,795 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण भी सर्वे में शामिल किया गया. इस तरह कुल मिलाकर 1,16,644 लोगों की राय के आधार पर जनता का मूड समझने की कोशिश की गई है. सर्वे के आंकड़ों में मोटे तौर पर 3 फीसदी और बारीक स्तर पर 5 फीसदी तक का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है.



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