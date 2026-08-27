scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MOTN: आज हुए लोकसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन आगे

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें 33 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें , कांग्रेस को 6 सीटें और अपना दल को 2 सीटें मिली थी. लेकिन MOTN के ताजा सर्वे चौंकाने वाले हैं.

Advertisement
X
MOTN में UP को लेकर दिलचस्प आंकड़े आए हैं. (Photo-ITG)
MOTN में UP को लेकर दिलचस्प आंकड़े आए हैं. (Photo-ITG)

इंडिया टुडे ग्रुप और सी-वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' में उत्तर प्रदेश को लेकर रोचक नतीजे आए हैं. 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) के सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो वे किसको वोट देंगे. 

MOTN के आंकड़े बताते हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में INDIA ब्लॉक को 40 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है जबकि NDA को 42 फीसदी वोट मिल सकते हैं. यूपी में 2017 से बीजेपी की अगुआई में योगी आदित्यनाथ की सरकार है. 

लेकिन अगर सीटों की बात करें तो आंकड़े पलट जाते हैं. MOTN सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में INDIA ब्लॉक को 41 सीटें मिल सकती हैं. जबकि NDA को 38 सीटें मिल सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

motn Rahul Gandhi, PM Modi
आज हुए लोकसभा चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार? एनडीए या INDIA ब्लॉक कौन आगे
motn
नौकरी या शिक्षा... Gen-Z के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पढ़ें- देश का मिजाज
बेरोजगारी या भ्रष्टाचार, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या? जानें जनता का जवाब
nepal flood dead bodies recovered up maharajganj
नेपाल से बहकर भारत आ रहे शव, यूपी के महराजगंज में 3 लाशें बरामद
Akhilesh Yadav
'जो किसान बाजार के साथ किया, वही JPNIC के साथ...', BJP सरकार पर भड़के अखिलेश

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें 33 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें , कांग्रेस को 6 सीटें और अपना दल को 2 सीटें मिली थी. 

गठबंधन के हिसाब से INDIA गठबंधन (SP + Congress) को 43 सीटें और NDA (BJP + RLD + Apna Dal) को 36 सीटें मिली थीं. 

Advertisement

वहीं पंजाब के सर्वे की बात करें तो यहां अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो MOTN सर्वे के मुताबिक INDIA गठबंधन को 25 फीसदी वोट मिल सकते हैं जबकि NDA को 16 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है. 

अगर सीटों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक यहां INDIA ब्लॉक को 11 सीटें मिल सकती हैं और NDA को मात्र 1 सीटें मिलती दिख रही है. 

अगर आज देश में चुनाव हुए तो...

MOTN के इस सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया था कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हुए तो वे किसे वोट देंगे. इसके नतीजे दिलचस्प हैं. अगर आज चुनाव हुए तो NDA फिर से सत्ता में आ सकती है, NDA को 326 सीटें मिलती दिख रही है, जबिक INDIA गठबंधन को 185 सीटें मिलती दिख रही हैं. 

कैसे किया गया सर्वे? 

देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग आयु वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के 25,184 वयस्कों से उनकी राय पूछी गई. 

इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 91,795 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण भी सर्वे में शामिल किया गया. इस तरह कुल मिलाकर 1,16,644 लोगों की राय के आधार पर जनता का मूड समझने की कोशिश की गई है. सर्वे के आंकड़ों में मोटे तौर पर 3 फीसदी और बारीक स्तर पर 5 फीसदी तक का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर के बाहर मह‍िलाओं का प्रदर्शन, जानें क्यों |
    MOTN सर्वे: PM पद के लिए मोदी अब भी जनता की पहली पसंद, दूसरे पर राहुल, चौंकने वाला है तीसरा नाम |
    गोरखपुर में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर गुड्डू ढाढ़ी एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली |
    पेरिस में बीमार पड़ीं प्रीति जिंटा, पड़ोसियों ने भेजा कढ़ी-चावल, खुश हुईं एक्ट्रेस |
    How To Get Rid Of Earthworms: बारिश में घर में रेंगने लगे हैं केंचुए? फर्श पर छिड़कें रसोई की ये 2 रुपये की चीज, तुरंत भागेंगे दूर |
    CM भगवंत मान ने रद्द की कर्मचारियों के साथ मीटिंग, यूनियन नेता बोले- शर्त के साथ बैठक नहीं करेंगे |
    Twitter की फिर हुई वापसी! Elon Musk के X को टक्कर देने आ गया नया प्लेटफॉर्म |
    MOTN: आज हुए लोकसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन आगे |
    नेपाल Flood के बाद चीन का 'Water Bomb'! भारत क्यों अलर्ट? |
    MoTN survey : मोदी सरकार पर पेपर लीक का साया, उम्मीद भी Gen-Z ही
    Advertisement