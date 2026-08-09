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बिहार: जीप ने पहले पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, फिर दुकान में घुसी; 1 की मौत

बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार जीप ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी. हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई. इसके बाद जीप एक दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान का मालिक घायल हो गया.

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जीप ने पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर (फोटो: ANI)
जीप ने पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर (फोटो: ANI)

बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार जीप ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी. हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है.

जीप की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के बाद वह एक खाने की दुकान से जा भिड़ी. इस हादसे में दुकान का मालिक भी घायल हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वाहन भी जब्त कर लिया गया है.

यह हादसा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का बताया जा रहा है. मोतीपुर थाने में तैनात बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के कॉन्स्टेबल भार्गव भूषण और एक सब इंस्पेक्टर शनिवार शाम स्थानीय बाजार की ओर जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार जीप ने दोनों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि भार्गव भूषण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए. 

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यह भी पढ़ें: पंजाब में दर्दनाक हादसा: कांवड़ियों को कार ने रौंदा, 3 की मौत! आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े कांवड़िए

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पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के बाद भी जीप नहीं रुकी और सीधे सड़क किनारे मौजूद एक खाने की दुकान में जा घुसी. इस दौरान दुकान के मालिक को भी चोट लग गई. दुकान से टकराने के बाद जीप सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी. हादसा इतना भयंकर था कि जीप के परखच्चे उड़ गए.

इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. दोनों घायलों को मोतीपुर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. लेकिन दोनों की हालत गंभीर थी, जिसके कारण उन्हें  बेहतर इलाज के लिए  श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) भेजा गया.

मुज़फ़्फ़रपुर की DSP सुचित्रा कुमारी ने बताया कि पुलिस ने जीप चालक को गिरफ्तार कर जीप को जब्त कर लिया है. घायलों का इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

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