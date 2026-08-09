यहां 50 लाख रुपये की सैलरी भी नहीं बना सकती अमीर? इंजीनियर ने समझाया पूरा गणित

अक्सर माना जाता है कि अगर किसी की सालाना सैलरी 50 लाख रुपये हो, तो वह आराम से अमीर बन सकता है. लेकिन बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दावा इससे बिल्कुल अलग है. उनका कहना है कि शहर में रहने की बढ़ती लागत इतनी ज्यादा है कि 50 लाख रुपये सालाना कमाने वाला व्यक्ति भी बड़ी संपत्ति नहीं बना पाता.

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बेंगलुरु के टेक प्रोफेशनल अनमोल अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि ऊंची सैलरी होने के बावजूद आखिर क्यों लोगों के लिए अमीर बनना मुश्किल हो जाता है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'3 लाख रुपये महीना भी कम पड़ सकता है'

वीडियो में अनमोल कहते हैं कि 50 एलपीए हो या 70 एलपीए, मैं आपको एक मिनट में साबित कर सकता हूं कि बेंगलुरु में सिर्फ नौकरी करके अमीर बनना आसान नहीं है.उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी की पूरी 50 लाख रुपये की सालाना सैलरी बेस पे के रूप में मिले, तो टैक्स और ईपीएफ कटने के बाद उसके हाथ में करीब 35 लाख रुपये बचेंगे. यानी हर महीने लगभग 3 लाख रुपये.

किराया और खर्च ही खा जाते हैं बड़ी कमाई

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अनमोल के मुताबिक, बेंगलुरु में 2BHK फ्लैट का किराया 60 हजार से 70 हजार रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा मेड और कुक, ग्रॉसरी, जिम, शॉपिंग और ट्रैवल जैसे खर्च जोड़ने पर हर महीने 1.2 से 1.3 लाख रुपये आसानी से खर्च हो जाते हैं.अगर कोई कार भी खरीद ले, तो उसकी ईएमआई और दूसरे खर्च मिलाकर करीब 50 हजार रुपये महीना और जुड़ सकता है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्च जोड़ने के बाद निवेश के लिए बहुत कम पैसा बचता है.

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महंगे घर बन रहे बड़ी चुनौती

अनमोल का कहना है कि बेंगलुरु में आज जिस घर की कीमत 3 करोड़ रुपये है, वह आने वाले वर्षों में 6 से 7 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. ऐसे में अच्छी कमाई करने वालों के लिए भी अपना घर खरीदना आसान नहीं रह जाता.उन्होंने यह भी कहा कि यह गणना इस मानकर की गई है कि व्यक्ति की नौकरी लगातार बनी रहे और उसे छंटनी या एआई से जुड़े बदलावों का सामना न करना पड़े.

क्या दिया समाधान?

अनमोल का मानना है कि अगर संभव हो, तो रिमोट जॉब करते हुए किसी टियर-3 शहर में रहना या अपना बिजनेस शुरू करना बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि वहां रहने का खर्च अपेक्षाकृत कम है और बचत की संभावना ज्यादा रहती है.

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लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने अनमोल की बात से सहमति जताई और कहा कि बेंगलुरु में बढ़ती महंगाई और प्रॉपर्टी की कीमतें वाकई बड़ी चुनौती हैं. वहीं कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अनुभव हासिल करने के बाद विदेश में नौकरी करना बेहतर विकल्प हो सकता है.

ध्यान दें: यह वीडियो में व्यक्त अनमोल अग्रवाल की व्यक्तिगत राय और गणना है. वास्तविक खर्च, टैक्स और बचत हर व्यक्ति की आय, जीवनशैली और वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

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