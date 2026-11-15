अयोध्या से जनकपुर तक चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, 23 नवंबर से शुरू होगी रेल सेवा

भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने नेपाल के जनकपुर धाम से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है. यह ट्रेन माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले जनकपुर धाम और भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या को रेल मार्ग से जोड़ेगी. इससे दोनों देशों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा का नया विकल्प मिलेगा.

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पीएम मोदी और नेपाल के पीएम दिखाएंगे हरी झंडी

अयोध्या जी से जनकपुर धाम के बीच 23 नवंबर से ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू होगी. भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस अंतरराष्ट्रीय रेल सेवा के लिए तैयारी अंतिम चरण में है. इस प्रस्तावित रेल सेवा में दस ठहराव होंगे.

नई ट्रेन सेवा भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी. खास बात यह है कि यह ट्रेन बिहार और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी.

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604 किलोमीटर का होगा सफर

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जनकपुर धाम और अयोध्या कैंट के बीच इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में एक बार किया जाएगा. यह ट्रेन लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. रास्ते में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर इसका व्यावसायिक ठहराव होगा.

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ट्रेन इन स्टेशनों पर रुकेगी:

जनकपुर धाम से चलने के बाद ट्रेन जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम होते हुए अयोध्या कैंट पहुंचेगी.

रेलवे के मुताबिक, जनकपुर धाम से ट्रेन प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी, जबकि अयोध्या कैंट से इसकी वापसी यात्रा सोमवार को शुरू होगी. हालांकि, ट्रेन के प्रस्थान और आगमन का विस्तृत समय अभी साझा नहीं किया गया है.

माता सीता की नगरी से भगवान राम की नगरी तक सीधा रेल संपर्क

जनकपुर धाम और अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व विशेष है. रामायण परंपरा के अनुसार, जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली और अयोध्या को भगवान श्रीराम की जन्मस्थली माना जाता है. दोनों स्थानों के बीच नई रेल सेवा शुरू होने से रामायण से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी. इस ट्रेन से नेपाल से अयोध्या आने वाले यात्रियों के साथ-साथ भारत से जनकपुर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा रामायण पर्यटन सर्किट को बढ़ावा मिल सकता है.

गोरखपुर और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी मिलेगा फायदा

नई ट्रेन सेवा का लाभ केवल धार्मिक यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा. बिहार के जयनगर, मधुबनी, सीतामढ़ी, रक्सौल और नरकटियागंज जैसे शहरों के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती और मनकापुर के यात्रियों को भी अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.

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रेलवे को उम्मीद है कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी. होटल, स्थानीय बाजार, पर्यटन कारोबार और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं. इसके अलावा शिक्षा, कारोबार और पारिवारिक कारणों से भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने वाले लोगों को भी सुविधा होगी.

भारत-नेपाल की दोस्ती को मिलेगी नई मजबूती

भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं. दोनों देशों के नागरिकों के बीच पारिवारिक और सामुदायिक रिश्ते भी मजबूत रहे हैं. ऐसे में जनकपुर धाम और अयोध्या के बीच साप्ताहिक ट्रेन का संचालन आपसी संपर्क बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

भारतीय रेलवे के मुताबिक, इस सेवा का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्रीय पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और भारत-नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है.

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