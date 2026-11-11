9 घंटे की दूरी अब 7 घंटे में होगी पूरी! वंदे भारत एक्सप्रेस अब इस रूट पर भी दौड़ेगी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से समुद्र किनारे बसे मंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे दोनों शहरों के बीच 13 नवंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर सकता है. इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन से करीब 7 घंटे में बेंगलुरु से मंगलुरु पहुंचा जा सकेगा. अभी इस रूट पर चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों को यह दूरी तय करने में 9 घंटे या उससे ज्यादा समय लगता है. नई ट्रेन शुरू होने से कारोबार, पर्यटन और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को तेज रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से मंगलुरु जंक्शन के बीच चलेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पहले संकेत दिया था कि इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन कुछ हफ्तों में शुरू की जाएगी. हालांकि, ट्रेन की शुरुआत, अंतिम टाइमटेबल और ठहराव को लेकर रेलवे की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

ट्रायल में करीब 7 घंटे में पूरा हुआ सफर

बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस का सितंबर में ट्रायल किया गया था. 10 सितंबर को 16 कोच वाली ट्रेन यशवंतपुर से सुबह 6:50 बजे रवाना हुई और दोपहर 1:55 बजे मंगलुरु जंक्शन पहुंची. इस तरह ट्रेन ने करीब 7 घंटे 5 मिनट में सफर पूरा किया. वापसी के दौरान ट्रेन को मंगलुरु से यशवंतपुर पहुंचने में करीब 6 घंटे 49 मिनट लगे. ट्रायल के ये नतीजे बताते हैं कि नई ट्रेन मौजूदा एक्सप्रेस सेवाओं के मुकाबले यात्रियों का काफी समय बचा सकती है.

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मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले कितना कम होगा समय?

फिलहाल बेंगलुरु से मंगलुरु के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को सफर पूरा करने में काफी समय लगता है. उदाहरण के लिए बेंगलुरु-कन्नूर एक्सप्रेस से मंगलुरु पहुंचने में करीब 9 घंटे, यशवंतपुर-कारवार एक्सप्रेस से यह सफर पूरा करने में करीब 9 घंटे 35 मिनट लगते हैं. वहीं, प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस से यह दूरी करीब 7 घंटे में पूरी हो सकती है. यानी यात्रियों के करीब 2 से ढाई घंटे तक बचने की उम्मीद है.

कहां-कहां होगा ट्रेन का ठहराव?

प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन यशवंतपुर से चलकर मंगलुरु जंक्शन पहुंचेगी. इसके ट्रायल के दौरान चार स्टेशनों पर ठहराव की व्यवस्था की गई थी. इनमें हासन (Hassan), सकलेशपुर (Sakleshpur), सुब्रह्मण्य रोड (Subrahmanya Road) और कबाका पुत्तूर (Kabaka Puttur) शामिल हैं. हालांकि, इन स्टेशनों पर ट्रेन के नियमित ठहराव को लेकर अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. ट्रेन का फाइनल रूट, टाइमटेबल और स्टॉपेज रेलवे की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे.

रूट का 2025 में पूरा हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन

बेंगलुरु-मंगलुरु रेलवे रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम दिसंबर 2025 में पूरा हो चुका है. इस परियोजना का काम दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था. इसके तहत रेलवे ट्रैक पर बिजली के तार (ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट) लगाने के साथ स्विचिंग स्टेशन भी बनाए गए. 28 दिसंबर 2025 को इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल भी किया गया था. इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने से इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हुआ है. हालांकि, वेस्टर्न घाट के पहाड़ी इलाके और खासकर सकलेशपुर सेक्शन में ढलान और घुमावदार ट्रैक के कारण ट्रेन संचालन के लिए स्पीड लिमिट लागू रहेगी.

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वंदे भारत ट्रेन में मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों के तेज और आरामदायक सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें कई आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं.

आरामदायक सीटें और बेहतर यात्री सुविधाएं.

ऑटोमैटिक दरवाजे.

CCTV कैमरे.

फायर डिटेक्शन सिस्टम.

स्वदेशी कवच (KAVACH) ट्रेन सुरक्षा प्रणाली.

वंदे भारत ट्रेनें उपयुक्त रेल रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने में सक्षम हैं. हालांकि, बेंगलुरु-मंगलुरु रूट पर ट्रेन की वास्तविक रफ्तार ट्रैक की स्थिति, पहाड़ी ढलानों, मोड़ों और रेलवे की संचालन संबंधी पाबंदियों पर निर्भर करेगी. फिलहाल यात्रियों को ट्रेन के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है. अगर 13 नवंबर से यह सेवा शुरू होती है, तो बेंगलुरु और तटीय कर्नाटक के बीच रेल सफर पहले के मुकाबले तेज और सुविधाजनक हो सकता है.

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