केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) से जुड़ी उनकी चिंताओं का बातचीत के जरिए हल किया जाएगा. गृह मंत्री ने कहा कि यह परियोजना देश के लिए बहुत ही अहम है. इससे अरुणाचल प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश की सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक हित भी मजबूत होंगे.

और पढ़ें

तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात अरुणाचल प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री ने सियांग परियोजना को लेकर पहली बार बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाते समय लोगों का विश्वास लेकर ही काम करेगी.

बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (PTC) में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की भावनाओं और चिंताओं की जानकारी है. उन्होंने कहा कि वह इन्हीं चिंताओं को सुनने और उसे सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं.

गृह मंत्री अमित साह ने कहा, 'मैं सियांग के अपने लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक बताचीत के जरिए आगे का रास्ता निकालेंगे. आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: '1962 की बेइज्जती कभी नहीं भूलेंगे'... किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा, पूछा- सेना और अरुणाचल के लोगों को अकेला क्यों छोड़ा?

उन्होंने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए देश के पुनर्वास और पुनर्स्थापक पैकेज देगी. खास बात यह है कि गृह मंत्री का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब स्थानीय 'आदि' समुदाय के कुछ वर्गों, खासकर सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों की ओर से इस प्रस्तावित बड़े बांध का लगातार विरोध किया जा रहा है.

इन लोगों ने अपनी पैतृक भूमि, गांवों, आजीविका, पर्यावरण आदि पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई है. अमित शाह ने इस परियोजना का विरोध कर रहे निवासियों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की.

---- समाप्त ----