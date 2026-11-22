सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rate) ने अपने निवेशकों को हैरान किया है और हर बीतते दिन के साथ उन्हें तगड़ा नुकसान करा रहे हैं. इन कीमती धातुओं के भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर घरेलू मार्केट तक में क्रैश (Gold-Silver Price Crash) हो गए हैं. चांदी तो अपने हाई से अब 2.71 लाख रुपये प्रति किलो से ज्यादा सस्ती हो गई है, तो वहीं सोना हाई से 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता मिल रहा है.

और पढ़ें

हफ्तेभर में सोना-चांदी क्रैश

Gold-Silver Rates में गिरावट का सिलसिला वैसे तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बीते हफ्ते इन दोनों कीमती धातुओं का वायदा भाव भरभराकर टूटा है. महज पांच कारोबारी दिनों में ही 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी का दाम 1,76,309 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर बीते शुक्रवार को 1,48,900 रुपये पर आ गया. यानी चांदी 27,409 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. वहीं इसी एक्सपायरी वाला सोना 1,36,705 रुपये प्रति 10 ग्राम से एक झटके में 14,756 रुपये सस्ता होकर 1,21,949 रुपये का हो गया.

हाई से इतनी सस्ती हुई Silver

चांदी की कीमत में जारी गिरावट पर नजर डालें, तो सिर्फ नवंबर महीने में ये धड़ाधड़ टूटा है. अक्टूबर महीने के आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर इसका भाव 1,79,132 रुपये प्रति किलोग्राम था और इस शुक्रवार तक ये 30,221 रुपये सस्ती हो गई. वहीं लगातार जारी इस गिरावट के बाद अब 1 Kg Silver अपने जनवरी के हाई 4,20,048 रुपये से 2,71,148 सस्ती हो गई है.

Advertisement

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत में तेज गिरावट का दौर जारी है और साल की शुरुआत के अपने हाई लेवल से चांदी अब बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है. इसकी कीमत में आए बदलाव पर गौर करें, तो ये 29 जनवरी के रिकॉर्ड हाई लेवल $121.785 प्रति औंस से क्रैश हो गई है. 19 नवंबर को कॉमेक्स में सिल्वर प्राइस $44.025 तक आ गिरा, जो दस महीने से भी कम समय में लगभग 63.9% का करेक्शन दिखाता है.

Gold हाई से 72 हजार रुपये सस्ता

न सिर्फ चांदी, बल्कि कीमती पीली धातु की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिली है. इसकी कीमत नवंबर महीने में अब तक 16,536 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम हो गई है. वहीं बात एमसीएक्स पर गोल्ड के लाइफ टाइम हाई लेवल से करें, जो 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो यहां से अब 10 Gram 24 Karat Gold 72 हजार रुपये से ज्यादा सस्ता मिल रहा है.

(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----