ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पूर्व सीएम नवीन पटनायक, रिटायर्ड IAS अधिकारी वीके पांडियन और IPS अधिकारी रवि कांत के 2022 से 2024 के बीच हुए विदेश दौरों की जांच के आदेश दिए हैं. इन दौरों से जुड़े खर्च में गड़बड़ियों और संदेहास्पद खर्च के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया है.

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मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से शनिवार को जारी बयान के मुताबिक, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव इस मामले की जांच करेंगे. जांच में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जापान और इटली के दौरों को खास तौर पर शामिल किया गया है.

CMO ने कहा कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने RTI के जरिए सामने आए इन दौरों के खर्च से जुड़े विवरण पर सवाल उठाए थे. बयान के मुताबिक, RTI से मिले खर्च के आंकड़े संदिग्ध, अस्पष्ट और अधूरे थे. CMO ने यह भी आरोप लगाया कि विदेश दौरों से जुड़ी जानकारी को जानबूझकर गोपनीय रखा गया, जिससे उपलब्ध आंकड़ों में अंतर सामने आया. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं.

BJD ने जांच का स्वागत किया

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विपक्षी बीजू जनता दल (BJD) ने नवीन पटनायक के विदेश दौरों की जांच के फैसले का स्वागत किया है. हालांकि, पार्टी ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विदेश दौरों की भी इसी तरह जांच कराने की मांग की है. BJD के मीडिया कोऑर्डिनेटर लेनिन मोहंती ने कहा कि पार्टी हमेशा पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों का समर्थन करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब डबल इंजन सरकार मुश्किल में होती है, तो वह लोगों से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठाती है.

नवीन पटनायक BJD के प्रमुख और ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. वह करीब 24 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं. लेनिन मोहंती ने दावा किया कि पटनायक ने अपने कार्यकाल में आधिकारिक तौर पर केवल दो बार विदेश यात्रा की थी. उनके मुताबिक, जून 2022 में इटली की यात्रा के दौरान उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और गरीबी कम करने के क्षेत्र में ओडिशा की उपलब्धियों को सामने रखा था. इसके बाद अप्रैल 2023 में जापान की यात्रा के दौरान आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील प्रोजेक्ट को ओडिशा लाने में मदद मिली.

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