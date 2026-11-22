Guru Gochar 2027: ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को बेहद शुभ ग्रह माना गया है. इन्हें ज्ञान, धन, शिक्षा, विवाह और भाग्य का कारक भी कहा जाता है. मान्यता है कि गुरु की अच्छी स्थिति से जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की मिलती है. इसलिए गुरु का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2027 में भी गुरु की चाल में बदलाव होने वाला है. इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. लेकिन कुछ राशि वाले जातकों को नौकरी और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि साल 2027 में गुरु का गोचर किन राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है.

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2027 में कब-कब होगा गुरु का राशि परिवर्तन?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, साल 2027 में देवगुरु बृहस्पति तीन बार अपनी राशि और चाल में बदलाव करेंगे. साल की शुरुआत में गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद जून में उनका गोचर सिंह राशि में होगा. वहीं, नवंबर में बृहस्पति एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2027 काफी अच्छा रहने वाला है. इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को कई नए मौके मिलेंगे. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खुलेंगे. कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी होगी, जिनका साथ भविष्य में फायदेमंद रहेगा. इस समय आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, उसमें सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी होगा. सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.

कर्क राशि

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कर्क राशि वालों के लिए साल 2027 नौकरी और पैसों के मामले में अच्छा रहेगा. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या मनचाहा पद मिल सकता है. इस दौरान आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2027 आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है. इस दौरान कमाई के नए रास्ते खुलेंगे. आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी. पहले से चल रही आर्थिक परेशानियों से भी राहत मिलेगी. नौकरी और कारोबार में किए गए प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा. हालांकि, पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है. फिजूलखर्ची से बचें. इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए नया साल करियर में तरक्की लेकर आएगा. नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी. बॉस के साथ सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय से अटके काम भी पूरे होंगे. इस दौरान आपको नई जिम्मेदारी या आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा, आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे. पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होगी.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कई अच्छे नतीजे लेकर आएगा. नौकरी करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट और बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी. सीनियर अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा. इस दौरान आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. कारोबार से जुड़े लोगों को भी विस्तार के नए मौके मिलेंगे. किसी नए काम की शुरुआत करने या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा रहेगा.

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