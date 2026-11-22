आजकल सोशल मीडिया पर Gen Z के बीच 'ऑरा पॉइंट्स' शब्द काफी चर्चा में है. आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसके ऑरा पॉइंट्स बढ़ गए और कोई अजीब हरकत कर दे तो उसके ऑरा पॉइंट्स कम हो गए. लेकिन आखिर ये ऑरा पॉइंट्स हैं क्या और इनका हिसाब कैसे लगाया जाता है?

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क्या होते हैं ऑरा पॉइंट्स?

ऑरा पॉइंट्स असल में इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला एक मजेदार ट्रेंड है. इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के व्यवहार, स्टाइल, कन्फिडेंस या किसी खास हरकत को देखकर उसकी तारीफ या मजाक करने के लिए किया जाता है. यह कोई असली स्कोर नहीं है, बल्कि दोस्तों के बीच मजाक और सोशल मीडिया पर बातचीत का एक तरीका है.

कब बढ़ते हैं ऑरा पॉइंट्स?

जब कोई व्यक्ति बिना दिखावा किए कुछ अच्छा या कन्फिडेंस से भरा काम करता है, तो लोग कहते हैं कि उसके ऑरा पॉइंट्स बढ़ गए. जैसे किसी मुश्किल स्थिति को शांत रहकर संभालना, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचना या किसी की मदद करना. इसके अलावा, किसी पार्टी में शानदार एंट्री करना या बिना घबराए अपनी बात रखना भी ऑरा पॉइंट्स बढ़ाने वाली हरकत मानी जा सकती है.

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कब कट जाते हैं ऑरा पॉइंट्स?

वहीं, कुछ हरकतों को ऑरा पॉइंट्स कम करने वाला माना जाता है. जैसे जरूरत से ज्यादा दिखावा करना, छोटी बात पर घबरा जाना, किसी के सामने बेवजह शर्मिंदा होना या ऐसी हरकत करना जिससे खुद ही मजाक बन जाए. ऐसी स्थिति में Gen Z मजाक में कहती है कि व्यक्ति के ऑरा पॉइंट्स कट गए.

क्यों पसंद आ रहा है यह ट्रेंड?

ऑरा पॉइंट्स का ट्रेंड इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसके जरिए जेन जी डेली लाइफ की छोटी-छोटी घटनाओं को मजेदार अंदाज में बताते हैं. इसमें न कोई तय नियम है और न ही कोई असली हिसाब-किताब. ये बस Gen Z की इंटरनेट भाषा का एक हिस्सा है, जहां स्टाइल, व्यवहार और सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजाकिया तरीके से नंबर दिए जाते हैं.

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