सर्दियों की शाम ढलते ही ज्यादातर लोग चाय या कॉफी बनाने लग जाते हैं लेकिन अगर आप कुछ हेल्दी और बॉडी को अंदर से गरम रखने वाली ड्रिंक पीना चाहते हैं तो बाजरे का वेजिटेबल सूप आपके लिए सबसे अच्छा है. बाजरा तासीर में गर्म होता है जो ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्माहट देने के साथ-साथ ऊर्जा भी बनाए रखता है. कॉर्नफ्लोर के बिना तैयार होने वाला यह सूप पूरी तरह से ग्लूटेन-फ्री, फाइबर से भरपूर और वजन नियंत्रित रखने में बेहद मददगार है. इस विंटर सीजन में अपनी डाइट में बाजरे का वेजिटेबल सूप जरूर शामिल करें. यहां हम आपको इसकी आसान रेसिपी बता रहे हैं.

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आवश्यक सामग्री:

बाजरे का आटा: 2 बड़े चम्मच

बारीक कटी सब्जियां: 1 कप (गाजर, बीन्स, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, हरी मटर)

अदरक और लहसुन: 1 छोटा चम्मच (बारीक कद्दूकस किया हुआ)

हरी मिर्च: 1 (बारीक कटी हुई)

प्याज: 1 छोटा (बारीक कटा हुआ)

मक्खन या देसी घी: 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

नमक और काला नमक: स्वादानुसार

पानी: 3 से 4 कप

नींबू का रस: 1 चम्मच

हरा धनिया: सजाने के लिए

बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि:

घोल तैयार करें: एक कटोरी में 2 चम्मच बाजरे का आटा और 1/2 कप पानी मिलाकर पतला घोल बना लें.

सब्जियां भूनें: एक पैन में 1 चम्मच मक्खन या घी गरम करें. इसमें कद्दूकस किया अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालकर 1 मिनट भूनें. अब अपनी मनपसंद कटी हुई सब्जियां डालें और 2 मिनट तक चलाएं.

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पानी और मसाले मिलाएं: अब पैन में 3 कप पानी, नमक, काला नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर उबाल आने दें.

बाजरे का घोल डालें: जब पानी उबलने लगे, तो तैयार बाजरे के घोल को धीरे-धीरे पैन में डालते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच से लगातार चलाते रहें.

गाढ़ा होने तक पकाएं: सूप को धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकने दें जब तक कि यह हल्का गाढ़ा न हो जाए.

सर्व करें: गैस बंद करें, इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं. गरमा-गरम बाजरा सूप बाउल में निकालकर चुस्की लेकर आनंद लें!

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