सोशल मीडिया पर नौकरी और स्टार्टअप को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आती हैं. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है. वहां के रहने वाले एक कैफे मालिक ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों के साथ कभी भी नरमी न बरतें. उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को खोने का अपना अनुभव शेयर किया है, जबकि वे बेहतर काम करने के हालात, ज्यादा सैलरी और एक्स्ट्रा फायदे देने का दावा करते थे.

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मृगेश, जिन्होंने लगभग चार साल पहले IT इंडस्ट्री में अपनी नौकरी छोड़कर अपना कैफे शुरू करने का फैसला किया था और अब उन्होंने माटेका चाय कैफे के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने स्टाफ के अचानक जाने पर अपनी निराशा जाहिर की है.

वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने स्टाफ के लिए हर कुछ किया. उन्हें सैलरी ज्यादा दी, फाइनेंशियल मदद की और दूसरे फायदे भी दिए लेकिन इन कोशिशों के बाद भी उनके स्टाफ ने नौकरी छोड़ दी. उन्होंने वीडियो में कहा कि सब कुछ करने के बावजूद मेरा पूरा स्टाफ भाग गया. दूसरों को मेरी तरह गलती नहीं करनी चाहिए. अपना अनुभव शेयर करते हुए मृगेश ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए एक अलग अप्रोच के साथ बिजनेस में कदम रखा था, लेकिन उन्हें निराशा मिली.

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8 साल से ज्यादा का अनुभव

खुद IT सेक्टर में 8 साल से ज्यादा काम करने के बाद, उन्होंने कहा कि अपना कैफे शुरू करने से पहले उन्होंने इंडस्ट्री में काम करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने की कोशिश की थी.मृगेश ने कहा कि उनका इरादा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने के पुराने तरीकों से हटना था, जहां कर्मचारियों को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है. वह एक ऐसा वर्कप्लेस बनाना चाहते थे जहां वर्कर्स को बेहतर बर्ताव, सही काम के घंटे और उनके एम्प्लॉयर से सपोर्ट मिले.

उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि मैं उस इकोसिस्टम के खिलाफ जाना चाहता था जहां वर्कर्स को सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. मैं पहले से बने हुए सिस्टम के खिलाफ गया. उन्होंने कैफे में काम करने के आम घंटों को बदलने के बारे में भी बात की. हालांकि इस सेक्टर में कर्मचारियों को 10 से 11 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, मृगेश ने कहा कि उन्होंने अपनी जगह पर आठ घंटे का वर्किंग शेड्यूल शुरू किया है.

सारे फायदों के बाद भी चला गया स्टाफ

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कर्मचारियों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स,ज्यादा सैलरी और एक्स्ट्रा मदद देने की पेशकश की. उनके मुताबिक, उन्होंने अपने पैसे से चीजें खरीदने में स्टाफ मेंबर्स की मदद करने के लिए भी बहुत कोशिश की. लेकिन, इन कोशिशों के बावजूद, कर्मचारियों ने आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ दी. मृगेश ने इस बात पर निराशा जताई और सवाल उठाया कि क्या एम्प्लॉयर की आम उम्मीदों से आगे बढ़कर काम करने से कर्मचारियों की लॉयल्टी पर कोई फर्क पड़ा है.

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कर्मचारियों के कैफे छोड़ने की सही वजह अभी साफ नहीं है. इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कर्मचारियों ने सैलरी, काम करने के हालात या किसी और खास मुद्दे पर इस्तीफा दिया है.

कैफे मालिक के वीडियो से बहस छिड़ गई

वीडियो ने जल्द ही सोशल मीडिया पर ध्यान खींचा और यूजर्स ने कैफे मालिक के अनुभव और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच के रिश्ते पर अलग-अलग विचार शेयर किए.

कुछ यूजर्स ने शख्स का सपोर्ट किया और उन्हें लगा कि काम करने के बेहतर हालात देने की उनकी कोशिशों को पहचान मिलनी चाहिए, वहीं दूसरों ने कहा कि एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई का रिश्ता सिर्फ एक्स्ट्रा फायदों या अपनी दरियादिली पर नहीं बन सकता.

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