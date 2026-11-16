scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Mahindra Stock Crash: अचानक ऐसा क्या हुआ? देखते ही देखते ये शेयर 15% क्रैश, निवेशकों में हड़कंप

Mahindra Stock Crash: शेयर बाजार में सोमवार को तूफानी तेजी के बावजूद महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी का शेयर क्रैश हो गया. इसके दाम में देखते ही देखते करीब 15% की गिरावट आ गई.

Advertisement
X
शेयर बाजार में तेजी के बीच बिखर गया ये स्टॉक. (Photo: Reuters)
शेयर बाजार में तेजी के बीच बिखर गया ये स्टॉक. (Photo: Reuters)

महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर सोमवार को सुर्खियों में है. ऐसा हो भी क्यों न आखिर इसके निवेशकों को शेयर बाजार में कारोबार ओपन होने के साथ ही भारी-भरकम नुकसान जो हुआ है. दरअसल, कंपनी के MD और CEO हेमंत सिक्का ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सप्ताह के पहले दिन मार्केट खुलते ही Mahindra Logistics Share क्रैश हो गया. इसमें करीब 15 फीसदी की बड़ी गिरावट आई, जिससे निवेशकों में हड़कंप मचा है. 

सोमवार को खुलते ही शेयर क्रैश 
सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स शेयर में आई बड़ी गिरावट के बारे में, तो ये Mahindra Stock बाजार में कारोबार ओपन होने के साथ ही धड़ाम हो गया और फिर जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा इसके गिरने की रफ्तार तेज होती चली गई. खबर लिखे जाने तक Mahindra Logistics Share लगभग 15% की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था. 

महिंद्रा के इस शेयर की ओपनिंग की बात करें, तो ये बीते शुक्रवार के अपने बंद भाव 429 रुपये की तुलना में गिरावट लेकर 414 रुपये पर खुला था. रेड जोन में खुलने के बाद इस शेयर के टूटने की रफ्तार तेज होती चली गई और ये गिरते हुए 367.60 रुपये के लेवल पर आ गया. 

सम्बंधित ख़बरें

शेयर बाज़ार की शानदार ओपनिंग, सेंसेक्स 600 अंक उछला
Top Stock Amid Stock Market Crash
खुलते ही शेयर बाजार में मचा गदर, इन 10 स्टॉक में तूफानी तेजी, देखें अपडेट
Deepak Fertilizer
दीपक फर्टिलाइजर के मुनाफे में 84% की उछाल, रेवेन्‍यू भी 11% चढ़ा
Stock Market Updates
टूटेगी सुस्ती... शेयर बाजार Bull Run के लिए तैयार? मिले 3 बड़े संकेत
Marquee investor Ashish Kacholia held 5,74,721 equity shares (pre-adjustment) or 2.27 per cent stake in the company, which is valued at Rs 184.2 crore as of Friday's open.
अचानक क्‍यों बिखरा बाजार? झटके में 2 लाख करोड़ स्‍वाहा, टूटे ये स्‍टॉक

शेयर टूटा तो मार्केट कैप फिसला
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स शेयर क्रैश होने का सीधा असर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर भी देखने को मिला है. जैसे-जैसे शेयर के गिरने की रफ्तार तेज होती गई, इसका मार्केट कैप भी उसी रफ्तार से फिसलता गया. खबर लिखे जाने तक Mahindra Logistics Market Cap फिसलते हुए 3700 करोड़ रुपये पर आ गया था. बता दें कि इस शेयर का 52 वीक हाई लेवल 450 रुपये, जबकि 52 वीक का लो-लेवल 275 रुपये है. 

Advertisement

इस गिरावट के पीछे ये बड़ा कारण
अब बात करते हैं कि आखिर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर सोमवार को इस तरह क्रैश क्यों हुआ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी में हायर लेवल पर हुआ इस्तीफा है. दरअसल, कंपनी के एमडी-सीईओ हेमंत सिक्का का 15 दिसंबर से इस्तीफा हो गया है. इस खबर का असर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कंपनी के शेयर पर देखने को मिला है. 

जानकारी के मुताबिक, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के सीईओ हेमंत सिक्का ने दूसरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इस कंपनी में उनका आखिरी वर्किंग डे 23 दिसंबर होगा. सिक्का के इस्तीफे के बाद कंपनी ने मोहम्मद तुर्रा को 16 नवंबर से पांच साल के लिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO (डेसिग्नेट) नियुक्त किया गया है, जो अक्टूबर 2024 से महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स (MFCW) के MD और CEO हैं

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mahindra Stock Crash: अचानक ऐसा क्या हुआ? देखते ही देखते ये शेयर 15% क्रैश, निवेशकों में हड़कंप |
    घर पर डस्टबिन से बनाया Air Purifier, ऑनलाइन मिल रहा सारा सामान, 3 हजार होंगे खर्च |
    कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड लतीफ भट ढेर, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ एनकाउंटर |
    सोनिया गांधी आज करेंगी अपनी किताब 'बि‍लॉन्गि‍ंग: अ जर्नी ऑफ लव' का विमोचन |
    कौन है विदेशी यूट्यूबर? जिसके साथ सड़क पर हुई अश्लील हरकत, कैमरे पर शख्स बोला- एक Lip Kiss |
    अमिताभ बच्चन को किस बात का खतरा? 'बच गए' पोस्ट के पीछे की कहानी |
    गुरुग्राम: गरीब बच्चों के धर्मांतरण की साजिश के आरोप में 4 महिलाएं गिरफ्तार |
    आराधना मिश्रा और इमरान मसूद... सपा से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की 'सॉफ्ट+हार्ड' रणनीति |
    AI से डर के बीच खुशखबरी: भर्ती घटाने के बजाय 20% ज्यादा फ्रेशर्स को हायर करेगी कॉग्निजेंट, जानें क्या बदल रहा है? |
    अमिताभ बच्चन की 2 शूटर की गिरफ्तारी के बाद आई प्रतिक्रिया, ल‍िखा- बच गए
    Advertisement