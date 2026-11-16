Mahindra Stock Crash: अचानक ऐसा क्या हुआ? देखते ही देखते ये शेयर 15% क्रैश, निवेशकों में हड़कंप

महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर सोमवार को सुर्खियों में है. ऐसा हो भी क्यों न आखिर इसके निवेशकों को शेयर बाजार में कारोबार ओपन होने के साथ ही भारी-भरकम नुकसान जो हुआ है. दरअसल, कंपनी के MD और CEO हेमंत सिक्का ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सप्ताह के पहले दिन मार्केट खुलते ही Mahindra Logistics Share क्रैश हो गया. इसमें करीब 15 फीसदी की बड़ी गिरावट आई, जिससे निवेशकों में हड़कंप मचा है.

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सोमवार को खुलते ही शेयर क्रैश

सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स शेयर में आई बड़ी गिरावट के बारे में, तो ये Mahindra Stock बाजार में कारोबार ओपन होने के साथ ही धड़ाम हो गया और फिर जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा इसके गिरने की रफ्तार तेज होती चली गई. खबर लिखे जाने तक Mahindra Logistics Share लगभग 15% की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था.

महिंद्रा के इस शेयर की ओपनिंग की बात करें, तो ये बीते शुक्रवार के अपने बंद भाव 429 रुपये की तुलना में गिरावट लेकर 414 रुपये पर खुला था. रेड जोन में खुलने के बाद इस शेयर के टूटने की रफ्तार तेज होती चली गई और ये गिरते हुए 367.60 रुपये के लेवल पर आ गया.

शेयर टूटा तो मार्केट कैप फिसला

महिंद्रा लॉजिस्टिक्स शेयर क्रैश होने का सीधा असर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर भी देखने को मिला है. जैसे-जैसे शेयर के गिरने की रफ्तार तेज होती गई, इसका मार्केट कैप भी उसी रफ्तार से फिसलता गया. खबर लिखे जाने तक Mahindra Logistics Market Cap फिसलते हुए 3700 करोड़ रुपये पर आ गया था. बता दें कि इस शेयर का 52 वीक हाई लेवल 450 रुपये, जबकि 52 वीक का लो-लेवल 275 रुपये है.

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इस गिरावट के पीछे ये बड़ा कारण

अब बात करते हैं कि आखिर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर सोमवार को इस तरह क्रैश क्यों हुआ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी में हायर लेवल पर हुआ इस्तीफा है. दरअसल, कंपनी के एमडी-सीईओ हेमंत सिक्का का 15 दिसंबर से इस्तीफा हो गया है. इस खबर का असर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कंपनी के शेयर पर देखने को मिला है.

जानकारी के मुताबिक, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के सीईओ हेमंत सिक्का ने दूसरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इस कंपनी में उनका आखिरी वर्किंग डे 23 दिसंबर होगा. सिक्का के इस्तीफे के बाद कंपनी ने मोहम्मद तुर्रा को 16 नवंबर से पांच साल के लिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO (डेसिग्नेट) नियुक्त किया गया है, जो अक्टूबर 2024 से महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स (MFCW) के MD और CEO हैं

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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