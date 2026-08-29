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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

FSSAI ने एवरेस्ट और लालजी गोधू ब्रांड की कम्पाउंडेड हींग की बिक्री पर रोक लगा दी है क्योंकि जांच में यह मानकों से काफी नीचे पाई गई है

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बाजार में मौजूद सब-स्टैंडर्ड उत्पाद वापस लेने की सलाह FSSAI ने कंपनी को दी है (Photo: everestspices.com)
बाजार में मौजूद सब-स्टैंडर्ड उत्पाद वापस लेने की सलाह FSSAI ने कंपनी को दी है (Photo: everestspices.com)

FSSAI ने दो प्रमुख मसाला ब्रांड्स की कंपाउंडेड हींग की बिक्री पर रोक लगा दी है. वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी के खिलाफ हेस्टिंग्स थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. इन खबरों के अलावा, देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर और दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चोट के कारण जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

Everest की हींग पर लगा बैन, FSSAI को गरम मसाले और चिकन मसाले में भी मिली गड़बड़ 

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दो प्रमुख मसाला ब्रांड्स की कंपाउंडेड हींग की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह कार्रवाई एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लालजी गोधू एंड कंपनी के उत्पादों के खिलाफ की गई है. FSSAI की जांच में दोनों कंपनियों की कंपाउंडेड हींग तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी.

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एक क्लिक में पढ़ें 29 अगस्त 2026, शनिवार की अहम खबरें
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पंजाब में 2500 सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी, बिना इजाजत हड़ताल में हुए थे शामिल 

पंजाब सरकार ने 27 अगस्त की हड़ताल के दौरान बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए. इसके साथ ही उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है.

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डोकलाम-गलवान में भारत से भिड़ने वाले चीनी जनरल पर गिरी गाज, जिनपिंग ने सभी पदों से हटाया 

भारत और चीन के बीच डोकलाम से लेकर गलवान तक तनाव के दौरान अहम सैन्य जिम्मेदारी संभालने वाले जनरल झाओ जोंगकी पर अब कार्रवाई हुई है. चीन ने उन्हें अपनी शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था से हटा दिया है. उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है. इसके अलावा एक अहम समिति की जिम्मेदारी भी उनसे छीन ली गई है. चीन ने कार्रवाई की वजह नहीं बताई है. 

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर FIR, TMC छात्र परिषद रैली में हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप 

पश्चिम बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी के खिलाफ हेस्टिंग्स थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. आरोप है कि शुक्रवार को कैथेड्रल रोड पर हुई TMC छात्र परिषद की स्थापना दिवस रैली के दौरान हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया. शिकायत में कहा गया है कि कोर्ट ने रैली सिर्फ सड़क के एक हिस्से पर करने की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दूसरा हिस्सा भी घेर लिया. 

AIMIM के अब्दुल मन्नान सपा में शामिल, अखिलेश बोले- PDA से घबरा रहे विरोधी 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के नेता अब्दुल मन्नान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं. साथ ही, पीलीभीत के पूर्व विधायक हेमराज वर्मा और बबीना के पूर्व विधायक रतन लाल अहिरवार ने भी सपा का दामन थामा है. इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दकियानूसी, सामंतवादी और वर्चस्ववादी ताकतें PDA की ताकत से घबरा रही हैं. 

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मार्कशीट पर अब नहीं लिखा जाएगा 'फेल' शब्द, छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका 

बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की मार्कशीट से 'फेल' शब्द का इस्तेमाल हटाने का फैसला किया है. इसकी जगह स्किल ट्रेनिंग के लिए पात्र के रूप में दर्ज किया जाएगा. सरकार के इस फैसले का मकसद छात्रों पर असफलता का सामाजिक दबाव कम करना और उन्हें स्किल ट्रेनिंग की ओर प्रोत्साहित करना है.  

'गोल्डन बॉय' का टूटा सपना! एशियन गेम्स में नहीं दिखेगा नीरज चोपड़ा का जलवा, चोट के कारण हुए बाहर 

देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर और दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चोट के कारण इस पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. इसका सीधा मतलब है कि वह जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. अब नीरज की गैरमौजूदगी में एशियन गेम्स में भारत की पदक उम्मीदों का भार रोहित यादव के कंधों पर आ गया है.  

NTA ने जारी किया CSIR-NET जून 2026 का फाइनल आंसर की, ऐसे करें चेक  

एनटीए ने संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अंतिम उत्तरों की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक रिजल्ट के ऐलान से पहले अपने नंबरों का कलन कर सकते हैं. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद से अब कभी भी CSIR-NET जून 2026 का रिजल्ट जारी हो सकता है. 

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'यूपी में चुनाव से पहले दोबारा होगा SIR', अखिलेश यादव का दावा, बोले-वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने SIR के जरिए वोटर लिस्ट की जांच पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले फिर से SIR कराया जा सकता है, जिससे सही मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है. अखिलेश यादव ने लोगों से अपनी वोटर लिस्ट की जांच और सुधार के लिए सतर्क रहने को कहा है.

स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हुए इमरान हाशमी, शो कैंसिल होने पर फैंस से मांगी माफी 

बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया. कल यानी शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन उनकी रिपोर्ट आई, जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.  

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