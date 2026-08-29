स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हुए इमरान हाशमी, शो कैंसिल होने पर फैंस से मांगी माफी

देशभर में इस समय स्वाइन फ्लू जिसे H1N1 के नाम से भी जाना जा रहा है, उसका खतरा बढ़ा हुआ है. 10 में से हर दूसरा शख्स इस बीमारी से जूझ रहा है. बॉलीवुड के स्टार इमरान हाशमी भी अब इस बीमारी का शिकार हो गए हैं. उनकी स्वाइन फ्लू टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

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कैसे स्वाइन फ्लू का शिकार हुए इमरान?

इमरान शूटिंग के सिलसिले में पिछले कुछ वक्त से ट्रैवल कर रहे थे और हाल ही में रांची में थे. वहां से वापस मुंबई आने के बाद कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया. कल यानी शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन उनकी रिपोर्ट आई, जिसमें स्वाइन फ्लू (H1N1) की पुष्टि हुई.

डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है. इंडिया टुडे/आजतक ने इमरान हाशमी से इस मामले पर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए रिपोर्ट भी साथ में भेजी गई है.

बेंगलुरु जाने वाले थे इमरान

इमरान हाशमी शनिवार के दिन बेंगलुरु में एक इवेंट का हिस्सा बनने वाले थे. वहां उनका एक शो था, जिसके लिए फैंस भी बड़े एक्साइटेड थे. मगर एक्टर की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, उनका शो पोस्टपोन हुआ. इसके लिए इमरान ने उनसे माफी भी मांगी है. इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर उन्होंने कहा है कि वो जल्द ठीक होने के बाद, फैंस से मिलेंगे.

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आवारापन 2 की सक्सेस

इमरान हाशमी इन दिनों आवारापन 2 की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहली बार 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. 23 साल के करियर में इमरान की ये पहली फिल्म रही, जिसने कमर्शियली इतना बिजनेस किया. ये मौका एक्टर और उनके चाहने वालों के लिए बेहद खास है.

आवारापन 2 के बाद, इमरान अब अपनी नई फिल्म गनमास्टर जी9 की तैयारी कर रहे हैं. ये फिल्म नवंबर के आखिरी हफ्ते यानी 27 तारीख को रिलीज होने वाली है. इसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है, जिसमें जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना जैसे सितारे शामिल हैं.

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