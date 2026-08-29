ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू! खुद को बताया सबसे महान राष्ट्रपति, ओबामा-बाइडेन को फेलियर वाली लिस्ट में डाला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को देश का सबसे महान राष्ट्रपति बताया है. ट्रंप ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर राष्ट्रपतियों की एक रैंकिंग शेयर की. इसमें उन्होंने खुद को सबसे ऊपर रखा.

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एक्स पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में ट्रंप के लिए द ग्रेटेस्ट नाम की अलग एक कैटेगरी बनाई गई है. इसमें सिर्फ उनका नाम है. वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन को फेलियर्स यानी असफल राष्ट्रपतियों की श्रेणी में रखा गया है.

ट्रंप की ओर से शेयर की गई पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपतियों को छह श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें द ग्रेटेस्ट (सबसे महान), ग्रेट (महान), नियर ग्रेट (महान के करीब), एवरेज (औसत), बिलो एवरेज (औसत से नीचे) और फेलियर्स (नाकाम) शामिल हैं.

ट्रंप ने अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों को ग्रेट कैटेगरी में रखा है. इस लिस्ट में थॉमस जेफरसन, एंड्रयू जैक्सन और वुडरो विल्सन का भी नाम शामिल हैं. थियोडोर रूजवेल्ट, ग्रोवर क्लीवलैंड, जॉन एडम्स और जेम्स के पोल्क को नियर ग्रेट की कैटेगरी में जगह दी गई है.

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कई राष्ट्रपतियों को बताया एवरेज

ट्रंप की रैंकिंग में बिल क्लिंटन को एवरेज कैटेगरी में रखा गया है. इस लिस्ट में जॉन क्विंसी एडम्स, जेम्स मोनरो, जेम्स मैडिसन और हर्बर्ट हूवर भी शामिल हैं. इसके अलावा कई अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है. बिलो एवरेज कैटेगरी में जॉन टायलर, केल्विन कूलिज, मिलर्ड फिलमोर, जकार टेलर, जेम्स बुकानन और फ्रैंकलिन पियर्स शामिल हैं.

ट्रंप की लिस्ट में जो बाइडेन और बराक ओबामा को सबसे निचली फेलियर्स कैटेगरी में रखा गया है. इस कैटेगरी में उनके अलावा यूलिसिस एस ग्रांट, वॉरेन जी हार्डिंग और जिमी कार्टर भी शामिल हैं.

हालांकि इस रैंकिंग में कई बड़े नामों को जगह नहीं दी गई है. इनमें हैरी ट्रूमैन, ड्वाइट आइजनहावर, जॉन एफ कैनेडी, लिंडन जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, गेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश शामिल हैं.

President Trump just posting these Presidential rankings on Truth Social! We already know who the greatest ever is!🇺🇸 pic.twitter.com/upPRM4BIJC — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 27, 2026

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, ट्रंप की ओर से शेयर की गई तस्वीर 1948 में LIFE मैगजीन में प्रकाशित राष्ट्रपति रैंकिंग का बदला हुआ रूप लगती है. उस समय अमेरिका के इतिहास के 55 विशेषज्ञों से सर्वे कराया गया था. मूल तस्वीर में पुराने राष्ट्रपतियों की रैंकिंग थी.

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ट्रंप की पोस्ट में बाद के तीन डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों को फेलियर्स में जोड़ा गया है. एक को एवरेज श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा ट्रंप का नाम सबसे ऊपर जोड़ा गया है.

ट्रंप ने इससे एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेकर भी एक पोस्ट शेयर की थी. इसमें उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध को लेकर बुश के कार्यकाल पर निशाना साधा था. वहीं अपने ईरान युद्ध अभियान को सफलता के तौर पर पेश किया था.

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इससे पहले जुलाई में भी ट्रंप ने कई पूर्व राष्ट्रपतियों पर अपनी राय दी थी. उन्होंने लिंडन जॉनसन को टफ कुकी और रोनाल्ड रीगन को हाई क्वालिटी बताया था. उन्होंने दोनों बुश राष्ट्रपतियों को मजाकिया अंदाज में द बुशिज कहा था. खास बात यह है कि इनमें से किसी को भी उनकी नई रैंकिंग में जगह नहीं मिली है.





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