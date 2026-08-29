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NTA ने जारी किया CSIR-NET जून 2026 का फाइनल आंसर की, ऐसे करें चेक 

प्रोविजनल आंसर की प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद, एनटीए ने सीएसआईआर-नेट जून 2026 की फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार अब परिणाम घोषित होने से पहले अपने उत्तरों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं. 

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CSIR NET 2026 का फाइनल आंसर की जारी.
CSIR NET 2026 का फाइनल आंसर की जारी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है. रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के परिणाम अब केवल एक कदम दूर है. अनंतिम उत्तर कुंजी चुनौती प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अंतिम उत्तरों की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक रिजल्ट के ऐलान से पहले अपने नंबरों का कलन कर सकते हैं. 

जल्द जारी होगा  रिजल्ट 

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद से अब कभी भी CSIR-NET जून 2026 का रिजल्ट जारी हो सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी तैयार रखें और रिजल्ट की अपडेट के लिए आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर नजर बनाए रखें. यह उम्मीद UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद बढ़ी है.

चैलेंज प्रोसेसे के बाद फाइनल आंसर की जारी 

पहले प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्ड किए गए जवाब जारी किए गए थे. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने जवाब जांचने और किसी सवाल या उत्तर में गलती लगने पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था. मिली आपत्तियों की जांच करने के बाद NTA ने अब फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इसी फाइनल आंसर की के आधार पर उम्मीदवारों की कॉपी चेक की जाएगी और CSIR-NET जून 2026 का रिजल्ट तैयार होगा. 

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उम्मीदवार ध्यान रखें कि जिन सवालों पर NTA ने आपत्ति स्वीकार की है, उनके जवाब फाइनल आंसर की में प्रोविजनल आंसर की से अलग हो सकते हैं. 

ऐसे करें चेक 

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं. 

होमपेज पर जाकर फाइनल आंसर की के लिंक पर क्लिक करें. 

अगर लॉगिन डिटेल मांगी जा रही है, तो उसे शेयर करें और सबमिट कर दें. 

फाइनल आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी. 

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