सफेद अनारकली में जया किशोरी लगीं बेहद खूबसूरत, जमीन पर बैठकर भाइयों को बांधी राखी, Video Viral

कथावाचक जया किशोरी एक बार फिर अपने सादगी भरे अंदाज को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इंटरनेट पर उनकी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है. उनकी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. एथनिक लुक में जया किशोरी अक्सर ही नजर आती हैं, लेकिन हर बार उनका स्टाइल लोगों का दिल जीत लेता है.

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राहुल नावंदे ने इंस्टाग्राम पर जया किशोरी संग रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें जया उन्हें राखी बांधती और मिठाई खिलाती नजर आ रही हैं. इस दौरान जया का सिंपल ट्रेडिशनल लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.

सफेद अनारकली में छाईं जया किशोरी

जया किशोरी ने इस खास मौके पर सफेद कलर का एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली सूट पहना सफेद सूट पहना था. इस व्हाइट सूट पर गोल्डन बॉर्डर और बारीक कढ़ाई की हुई थी, जो उनके पूरे लुक को एलिगेंट और फेस्टिव टच दे रही थी. उन्होंने अपने आउटफिट को बेहद सादगी के साथ स्टाइल किया, जो उनकी नेचुरल और ग्रेसफुल अंदाज को दिखा रहा था.

मिनिमल जूलरी ने बढ़ाई खूबसूरती

जया किशोरी ने अपने राखी लुक को ज्यादा हैवी ना करते हुए सिंपल और एलीगेंट रखा. हैवी सूट के साथ उन्होंने गोल्डन ईयररिंग्स और मिनिमल जूलरी स्टाइल की. माथे पर छोटी सी बिंदी और खुले लंबे बाल उनके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा रहे थे. खास बात यह रही कि उन्होंने मेकअप भी काफी नेचुरल रखा, जिससे उनकी सादगी साफ नजर आ रही है.

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राखी बांधते हुए दिखीं बेहद खुश

तस्वीरों में जया किशोरी जमीन पर बैठकर अपने भाइयों को राखी बांधती नजर आ रही हैं. इसके बाद वह उन्हें मिठाई भी खिलाती हैं. वहीं, गिफ्ट लेते समय राहुल के साथ बातचीत करते हुए जया जोर से हंसती दिख रही हैं. तस्वीरों में दोनों के बीच दोनों के बीच अपनापन साफ झलक रहा है.

फेस्टिव फैशन के लिए परफेक्ट है ये लुक

जया किशोरी का यह सफेद सूट लुक उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, जो त्योहार पर सिंपल, सोबर और एलिगेंट इंडियन आउटफिट पहनना चाहती हैं. सफेद बेस के साथ गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन त्योहार पर खास तौर पर खूबसूरत लगता है.

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