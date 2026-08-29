AIMIM के अब्दुल मन्नान सपा में शामिल, अखिलेश बोले- PDA से घबरा रहे विरोधी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. शनिवार को बलरामपुर से AIMIM के कद्दावर नेता अब्दुल मन्नान सपा में शामिल हुए. साथ ही, पीलीभीत के पूर्व विधायक हेमराज वर्मा और बबीना के पूर्व विधायक रतन लाल अहिरवार ने भी सपा का दामन थामा है.

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इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दकियानूसी, सामंतवादी और वर्चस्ववादी ताकतें PDA की ताकत से घबरा रही हैं. उनका कहना है कि PDA में प्रोटेस्ट करने वाले, आंदोलन करने वाले एक्टिविस्ट शामिल हैं. उनका कहना है कि चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं और लोग PDA को लेकर काफी गंभीर हैं इसलिए बीजेपी समेत सपा के तमाम विरोधी घबराए हुए हैं.

अखिलेश ने त्योहारों पर महिलाओं के लिए सरकार द्वारा फ्री बस सेवा दिए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने मुफ्त बस सेवा दिए जाने का दावा किया था लेकिन इसके लिए धरातल पर कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे.

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या का भी उन्होंने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में बालियान के पिता, पत्नी और भाई ने न्याय की मांग की है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों में बीजेपी की सरकार है फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा.

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अखिलेश ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में हर 16,189 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है. उनका दावा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 6,872 यानी 41% पद खाली हैं. अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के भी करीब 24 हजार पद खाली हैं.

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उनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो गरीबों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तब अस्पताल में इलाज के लिए किसी कार्ड की जरूरत नहीं होगी. अखिलेश ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा. साथ ही उन्हें दवाइयां भी मुफ्त में मिलेगी और गंभीर बीमारियों का इलाज भी मुफ्त में होगा.

अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सपाइयों का JPNIC से भावनात्मक जुड़ाव है. क्योंकि इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद में बनाया गया था. उन्होंने दावा किया कि JPNIC में करीब 1200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है. उनका कहना है कि अगर सरकार चाहती तो पार्किंग से ही इसकी लागत भी निकाल सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इसका व्यवसायिकरण किया. उनका आरोप है कि सरकार ने JPNIC के अलावा बस स्टैंड और प्लासियो मॉल को भी बेचा. उनका कहना है कि सरकार ने बड़े ठेकों को अपने लोगों को देने का काम किया है.

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अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश में सपा सरकार बनेगी तो वह राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर काम करेगी. उन्होंने JPNIC के आर्किटेक्ट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, उसे ही देश की राजधानी को सबसे बड़ा स्टेशन बनाने का जिम्मा सौंपा गया है.

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