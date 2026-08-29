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'मैं उसे जानता हूं, वो ईमानदार है...', जेल में बंद इमरान खान को याद कर फूट-फूटकर रोए जावेद मियांदाद

पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज जावेद मियांदाद का दर्द अपने पुराने कप्तान और दोस्त इमरान खान के लिए छलक पड़ा है. एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में बिगड़ती हालत का जिक्र आते ही मियांदाद फूट-फूटकर रो पड़े.

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इमरान खान के लिए छलके मियांदाद के आंसू. (PHOTO: Reuters/ Video Screengab)
इमरान खान के लिए छलके मियांदाद के आंसू. (PHOTO: Reuters/ Video Screengab)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान इन दिनों रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. जेल में इमरान के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर उनके पुराने दोस्त और पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने निराशा व्यक्त की है. 

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान का जिक्र आते ही मियांदाद फूट-फूटकर रोने लगे. भावुक होते हुए मियांदाद ने इमरान खान को बेहद ईमानदार इंसान बताया. उन्होंने कहा कि मैं उसे बहुत करीब से जानता हूं. वो ऐसा इंसान नहीं है जो भ्रष्ट कामों में शामिल हो, वरना वो बहुत कुछ कर सकता था. 

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप उसे जेल से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वो किसी को खा जाएगा? वो भी किसी का बेटा है. मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि वो जेल में क्या कर रहा होगा. मियांदाद ने उन बातों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि उनके और इमरान के बीच कभी कोई दुश्मनी थी. 

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उन्होंने साफ कहा कि क्रिकेट के दिनों में उनके बीच राय को लेकर मतभेद जरूर रहे होंगे, लेकिन दोनों का लक्ष्य हमेशा पाकिस्तान के लिए मैच जीतना होता था. इमरान खान की सेहत को लेकर सिर्फ मियांदाद ही नहीं, बल्कि उनके बेटे सुलेमान और कासिम भी गहरे सदमे में हैं. 

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इमरान के बेटों ने किया बड़ा खुलासा

हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमरान के बेटों ने 'स्काई स्पोर्ट्स' चैनल से बात करते हुए कई चौंकाने वाले दावे किए. कासिम ने आरोप लगाया कि उनके पिता को दिन में 23 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक काल कोठरी में बिल्कुल अकेला रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि वो लोग जेल के अंदर ही उन्हें मारना चाहते हैं, ताकि उनकी आवाज हमेशा के लिए दबाई जा सके. जेल में उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है.

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दिग्गजों ने उठाई आवाज

लॉर्ड्स टेस्ट के लंच ब्रेक में दिखाए गए इस इंटरव्यू पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बुरी तरह भड़क गया. खबरें तो यहां तक थीं कि गुस्से में पीसीबी लंच के बाद अपनी टीम को मैदान पर उतारने से इनकार करने वाला था. बाद में बोर्ड ने चैनल से इसकी आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई.

हालांकि, क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम इमरान के समर्थन में उतर आए हैं. भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर और कपिल देव, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल और मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भी मांग की है कि इमरान खान को सही मेडिकल सुविधा मिले और उनके साथ जेल में गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए.

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इमरान और मियांदाद की जोड़ी ने रचा था इतिहास

इमरान और मियांदाद की जोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास की सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक है. 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब पाकिस्तान 24 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में था तब इन्हीं दोनों ने मिलकर 139 रनों की साझेदारी की थी. उस मैच में इमरान ने 72 और मियांदाद ने 58 रन बनाकर पाकिस्तान को इकलौता वनडे वर्ल्ड कप जिताया था. आज उसी कप्तान को जेल में देखकर उनके इस पुराने साथी के आंसू नहीं रुक रहे हैं.

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