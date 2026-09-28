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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और 'फूल और घास' चुनाव चिह्न विवाद पर चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को अपना दलील रखने के लिए एक महीने का समय दिया (Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को अपना दलील रखने के लिए एक महीने का समय दिया (Photo: ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और सिंबल के मामले पर चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. वहीं, सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. इन खबरों के अलावा, कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत कई संगठनों ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन किया. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

'TMC के नाम और सिंबल पर तीन महीने में करें अंतिम फैसला', चुनाव आयोग को SC के निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को TMC के नाम और सिंबल के मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग को विवाद पर अंतिम निर्णय के लिए 'चुनाव चिह्न आदेश' के तहत समय दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तीन महीने की अवधि चार हफ्ते बाद शुरू होगी.

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Gold-Silver Price Crash Today: चांदी का बुलबुला फूटा... अचानक 9000 रुपये सस्ती, सोना भी ₹4000 सस्ता 

सोमवार को सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. एक ओर जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4000 रुपये से ज्यादा गिर गया. तो वहीं दूसरी ओर 1 किलो चांदी की कीमत में 9000 रुपये से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है. बीते सप्ताह भी सोना-चांदी के दाम में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, जो इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है. 

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अखिलेश ने बताया सपा का चुनावी प्लान, पुरानी पेंशन से मदरसों तक कई बड़े ऐलान 

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है.  उन्होंने ऐलान किया है कि सपा सरकार बनने के बाद सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा. पार्टी के आगामी घोषणा पत्र को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार मेनिफेस्टो में शिक्षकों के हितों का खास ध्यान रखा जाएगा. 

मैच के बाद रोहित शर्मा के साथ हुआ हादसा... बस से उतरते वक्त फिसले, विराट कोहली दिखे परेशान, VIDEO 

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद टीम बस से उतरते वक्त रोहित शर्मा अचानक अपना संतुलन खो बैठे और फिसल गए. रोहित को लड़खड़ाते देख आसपास खड़े पुलिसकर्मी तुरंत उनकी तरफ दौड़े और उन्हें सहारा देकर संभाला. इस दौरान विराट कोहली की नजरें भी रोहित पर थीं और वह पूरे घटनाक्रम को चिंता के साथ देखते नजर आए.

दिल्ली से जयपुर तक CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पटना में लेफ्ट का हल्ला बोल 

कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत कई संगठनों ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन किया. दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि पटना, तेलंगाना और भोपाल और जयपुर में भी निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए. 

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क्लास 6 के बच्चों पर भी नहीं लागू होगा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 के छात्रों की तरह ही इस नीति के तहत छूट दी जाए. दरअसल, इसे लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब 2026-27 के सत्र से कक्षा 6 में तीन भाषाओं की व्यवस्था लागू की गई. 

बिग बॉस की Ex कंटेस्टेंट गिरफ्तार, 65 साल के बुजुर्ग संग की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी 

बिग बॉस मराठी 6 की पूर्व कंटेस्टेंट और इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनपर 65 साल के रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर डॉ. विद्याधर गायकवाड़ संग कथित मारपीट और जबरन वसूली करने का आरोप है. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.  

अरुणाचल प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, राज्य में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल 

अरुणाचल प्रदेश में राज्य का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने इसे अरुणाचल प्रदेश की स्वास्थ्य यात्रा में एक बड़ा माइलस्टोन बताया और कहा कि इससे राज्य के भीतर ही एडवांस इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम बढ़ा है.

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पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव, कोलकाता पुलिस ने SCO को सौंपी ड्यूटी 

कोलकाता में पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. कोलकाता पुलिस ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से पुलिस थानों में नए पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा. अब इसकी पूरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन यानी एससीओ को दी जाएगी. कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. 

अक्षय खन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल में खरीदा ₹33.26 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट 

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में ₹33.26 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है. स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सितंबर 2026 में हुई थी. यह अपार्टमेंट मालाबार हिल रोड के 30 लिटिल गिब्स में स्थित है. इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फुट है.

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