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बिग बॉस की Ex कंटेस्टेंट गिरफ्तार, 65 साल के बुजुर्ग संग की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी

बिग बॉस मराठी 6 की पूर्व कंटेस्टेंट और इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन पर 65 वर्षीय रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर संग मारपीट करने, धमकाने और पैसे मांगने का आरोप है.

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दिव्या शिंदे को मिली सजा (Photo: Instagram @sarkar__611)
दिव्या शिंदे को मिली सजा (Photo: Instagram @sarkar__611)

बिग बॉस मराठी सीजन 6 से लाइमलाइट में आईं एक्टर, सोशल वर्कर और इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे मुसीबत में फंस गई हैं. पुणे पुलिस ने दिव्या को गिरफ्तार किया है. उनपर 65 साल के रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर डॉ. विद्याधर गायकवाड़ संग कथित मारपीट और जबरन वसूली करने का आरोप है.

दिव्या पर मारपीट के आरोप
पुलिस के मुताबिक, गायकवाड़ 2022 में पुणे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे. वो करुणादीप फाउंडेशन से भी जुड़े हैं. इस संस्था ने 1 से 3 सितंबर तक बाल गंधर्व रंग मंदिर में कला आविष्कार महोत्सव आयोजित किया था. इसी इवेंट पर पूरा बवाल हुआ है. दिव्या का दावा है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार में मदद की थी. जिसके उन्हें पैसे नहीं मिले हैं.

लेकिन गायकवाड़ के मुताबिक, इस कार्यक्रम के लिए न तो उन्होंने और न ही संस्था ने दिव्या शिंदे को आधिकारिक तौर पर बुलाया था. उन्हें कार्यक्रम के प्रचार से जुड़ा कोई काम भी नहीं दिया गया था. आरोप है कि दिव्या ने अगस्त से गायकवाड़ को पैसों के लिए फोन और मैसेज करने शुरू कर दिए थे. दिव्या ने गायकवाड़ से 5 लाख रुपये की मांग की.

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शिकायत के मुताबिक, दिव्या कुछ लोगों के साथ गायकवाड़ के घर पहुंचीं और कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके साथ गाली-गलौज की गई और 5 लाख रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई. उनके घर के सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया है.

गायकवाड़ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिव्या शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

कौन हैं दिव्या शिंदे?
दिव्या को बिग बॉस मराठी 6 से फेम मिला. वो शो में भी कई बार एग्रेसिव नजर आई थीं. महज 1 महीने के अंदर एक कंटेस्टेंट को टास्क के दौरान विवादित धमकी देने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था. दिव्या ने अपने बयान पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था. घर के नियमों के उल्लंघन के बाद उन्हें 27वें दिन एविक्ट कर दिया था.

इंस्टाग्राम पर उनके करीब 11 लाख फॉलोअर्स हैं. वो अपने फॉलोअर्स के बीच सरकार नाम से जानी जाती हैं. वो कई आंदोलनों का हिस्सा रही हैं. बिग बॉस में आने से पहले दिव्या छात्रों से जुड़े मुद्दों और आंदोलनों में नजर आई थीं.

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