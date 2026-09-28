Gold-Silver Price Crash Today: चांदी का बुलबुला फूटा... अचानक 9000 रुपये सस्ती, सोना भी ₹4000 सस्ता

सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट (Gold-Silver Price Crash) आई है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर घरेलू मार्केट तक में गोल्ड-सिल्वर रेट खुलते ही धड़ाम हो गया. एक ओर जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4000 रुपये से ज्यादा गिर गया. तो वहीं दूसरी ओर 1 किलो चांदी की कीमत में 9000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है. बता दें कि बीते सप्ताह भी सोना-चांदी के दाम में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, जो इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है.

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चांदी का बुलबुला फूटा

सोमवार को कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स से लेकर घरेलू बाजार तक चांदी का बुलबुला फूटा हुआ नजर आया. MCX Silver Price पर नजर डालें, तो 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली वायदा चांदी अपने पिछले बंद 2,34,696 रुपये की तुलना में 2,27,197 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. यानी एक झटके में चांदी का वायदा भाव 7,499 रुपये टूट गया.

घरेलू मार्केट में इतनी सस्ती Silver

जहां एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 7499 रुपये प्रति किलो घटी है. तो वहीं घरेलू मार्केट में तो Silver Price Crash हो गया है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत पिछले बंद 2,32,350 की तुलना में अचानक तेजी से फिसलते हुए 2,23,192 रुपये पर आ गई. इस हिसाब से चांदी 9,158 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है.

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सोने का भाव भी भरभराकर टूटा

न सिर्फ चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है, बल्कि सोना भी सोमवार को सस्ता हुआ है. MCX Gold Rate देखें, तो यहां पर वायदा कारोबार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,343 रुपये पर आ गया, जो बीते कारोबारी दिन 1,50,881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. यानी एमसीएक्स पर 10 Gram 24 Karat Gold Rate 3,538 रुपये कम हो गया.

घरेलू बाजारों में भी Gold धड़ाम

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा अपडेट किए गए रेट्स पर नजर डालें, तो यहां सोने की कीमत में वायदा कारोबार से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. बीते शुक्रवार को घरेलू बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,52,113 रुपये पर क्लोज हुआ था और ये सोमवार को 1,48,040 रुपये पर आ गया. यानी घरेलू मार्केट में सोना 4,073 रुपये सस्ता हुआ.

यहां ध्यान रहे कि IBJA द्वारा अपडेट किए जाने वाले सोना-चांदी के दाम देशभर में एक समान होते हैं, लेकिन सर्राफा दुकानों पर ज्वेलरी खरीद के दौरान इनपर लागू 3% GST के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है.

(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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