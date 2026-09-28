scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Price Crash Today: चांदी का बुलबुला फूटा... अचानक 9000 रुपये सस्ती, सोना भी ₹4000 सस्ता

Gold-Silver Price Crash Today: सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ी गिरावट आई है. एक झटके में जहां सोने की कीमत 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम घट गई, तो वहीं 1 Kg Silver Price 9000 रुपये से ज्यादा कम हो गया.

Advertisement
X
सोमवार को क्रैश हो गईं सोना-चांदी की कीमतें. (Photo: Reuters)
सोमवार को क्रैश हो गईं सोना-चांदी की कीमतें. (Photo: Reuters)

सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट (Gold-Silver Price Crash) आई है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर घरेलू मार्केट तक में गोल्ड-सिल्वर रेट खुलते ही धड़ाम हो गया. एक ओर जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4000 रुपये से ज्यादा गिर गया. तो वहीं दूसरी ओर 1 किलो चांदी की कीमत में 9000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है. बता दें कि बीते सप्ताह भी सोना-चांदी के दाम में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, जो इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है.

चांदी का बुलबुला फूटा
सोमवार को कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स से लेकर घरेलू बाजार तक चांदी का बुलबुला फूटा हुआ नजर आया. MCX Silver Price पर नजर डालें, तो 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली वायदा चांदी अपने पिछले बंद 2,34,696 रुपये की तुलना में 2,27,197 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. यानी एक झटके में चांदी का वायदा भाव 7,499 रुपये टूट गया. 

घरेलू मार्केट में इतनी सस्ती Silver
जहां एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 7499 रुपये प्रति किलो घटी है. तो वहीं घरेलू मार्केट में तो Silver Price Crash हो गया है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत पिछले बंद 2,32,350 की तुलना में अचानक तेजी से फिसलते हुए 2,23,192 रुपये पर आ गई. इस हिसाब से चांदी 9,158 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Chamunda Temple
चामुंडा मंदिर में 3kg सोना 6 क्विंटल चांदी का दान!
Gold Silver Price Fall
Silver Price Fall: चांदी हाई से अब ₹1.85 लाख सस्ती, 5 दिन में बिखरा भाव, जानें 24 कैरेट सोने का रेट
Official data reveals that the volume of hallmarked silver items nearly doubled to 5.9 million pieces in the 2025-26 fiscal year, up from 3.2 million in 2024-25.
अचानक चांदी में बड़ी गिरावट... 2200 रुपये सस्ती, सोना धड़ाम
Stock market closes higher as Sensex gains 564 points, gold and silver prices fall.
शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 564 अंक चढ़ा; सोना-चांदी हुए सस्ते
The differences in retail prices are influenced by brand-specific pricing policies, procurement costs, and regional market conditions, while overall bullion trends continue to guide gold prices.
Gold-Silver Rate: चार दिन में बदल गई चांदी की चाल... सोने का रेट तो इतना बदला, खरीदने से पहले जानें नए रेट
Advertisement

सोने का भाव भी भरभराकर टूटा
न सिर्फ चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है, बल्कि सोना भी सोमवार को सस्ता हुआ है. MCX Gold Rate देखें, तो यहां पर वायदा कारोबार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,343 रुपये पर आ गया, जो बीते कारोबारी दिन 1,50,881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. यानी एमसीएक्स पर 10 Gram 24 Karat Gold Rate 3,538 रुपये कम हो गया. 

घरेलू बाजारों में भी Gold धड़ाम 
इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा अपडेट किए गए रेट्स पर नजर डालें, तो यहां सोने की कीमत में वायदा कारोबार से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. बीते शुक्रवार को घरेलू बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,52,113 रुपये पर क्लोज हुआ था और ये सोमवार को 1,48,040 रुपये पर आ गया. यानी घरेलू मार्केट में सोना 4,073 रुपये सस्ता हुआ. 

यहां ध्यान रहे कि IBJA द्वारा अपडेट किए जाने वाले सोना-चांदी के दाम देशभर में एक समान होते हैं, लेकिन सर्राफा दुकानों पर ज्वेलरी खरीद के दौरान इनपर लागू 3% GST के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है. 

(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेंच |
    यूपी चुनाव: ओवैसी का इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम, 2 अक्टूबर के बाद खोलेंगे पत्ते |
    उज्जैन में शाही मस्जिद के पास हंगामा, पथराव के बाद पुलिस का लाठीचार्ज |
    'वो जिसके साथ...', मुश्किल में 39 साल की शादी? गोविंदा के अफेयर से तंग हुईं सुनीता, बोलीं- बार-बार... |
    अरुणाचल प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, राज्य में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल |
    ₹25 पेट्रोल का खर्च! आ रही 100% इथेनॉल पर दौड़ने वाली Innova, अक्टूबर में लॉन्च |
    पटना में भारी बवाल, CEC के इस्तीफे की मांग पर लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन |
    दिल्ली की ठंडक पर मत जाइए, कल के बाद मौसम फिर दिखाएगा अपना दूसरा रंग, जानिए क्या है वजह |
    राइज एंड फॉल सीजन 2 में सिवेत और शहजाद के बीच हुई मारपीट! |
    नेपाल में बारिश से नदियां उफान पर, बिहार और यूपी में बाढ़ का खतरा
    Advertisement