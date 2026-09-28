scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अखिलेश ने बताया सपा का चुनावी प्लान, पुरानी पेंशन से मदरसों तक कई बड़े ऐलान

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे. उन्होंने शिक्षकों के हितों, मदरसों के विकास और किसानों को उचित मुआवजा देने का भी वादा किया है. इस दौरान अखिलेश ने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया और बीजेपी को 'भारतीय जमीन पार्टी' बताया.

Advertisement
X
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला. (Photo: PTI)
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी और दावे तेज हो गए हैं. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आने वाले समय में प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है. उन्होंने ऐलान किया है कि सपा सरकार बनने के बाद सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा.

अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को किस तरह से फाइनेंस किया जाएगा, इसका पूरा प्लान पार्टी के पास तैयार है और समय आने पर इसे लागू कर दिया जाएगा.

पार्टी के आगामी घोषणा पत्र को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार मेनिफेस्टो में शिक्षकों के हितों का खास ध्यान रखा जाएगा. वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को भी पूरी तरजीह दी जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

अयोध्या दीपोत्सव 2026 के लिए खास पैकेज
दीपोत्सव में अयोध्या घूमने का प्लान, ₹16,999 में 3 दिन का खास टूर पैकेज
samajwadi party congress alliance up
UP में सपा-कांग्रेस गठबंधन का सीट फॉर्मूला तैयार!
बारिश-बाढ़ से कई राज्यों में बिगड़े हालात (Photo-ANI)
नदियां उफान पर, सड़कें बनीं दरिया! बारिश-बाढ़ ने इन जगहों पर मचाया कहर
सीएम योगी ने गिनाईं रोजगार की उपलब्धियां
सीएम योगी ने 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र
water will be released from Ramganga Dam in Bijnor (Photo: ITG)
अलर्ट मोड पर यूपी के ये 7 जिले! जिलाधिकारियों को 'इमरजेंसी वार्निंग'

एडवांस मदरसे बनाने का वादा

अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मदरसों के साथ हमेशा भेदभाव वाला रवैया अपनाया गया है. सपा की सरकार आने पर एडवांस मदरसे बनाए जाएंगे और शिक्षकों का रुका हुआ बकाया वेतन भी दिलाया जाएगा. इसके अलावा, संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों की समस्याओं का भी स्थायी समाधान निकाला जाएगा.

Advertisement

बीजेपी को बताया 'भारतीय जमीन पार्टी'

बीजेपी पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी हर चीज की नकल करती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने कहीं जिक्र किया कि वो 'भजन जैमिंग' करेंगे, तो इन लोगों ने तुरंत उसकी नकल कर ली. बीजेपी और मौजूदा सरकार को सबसे बड़ी भू-माफिया पार्टी करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये असल में 'भारतीय जमीन पार्टी' बन चुकी है.

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की जमीन का सर्कल रेट बढ़ाना चाहिए और उन्हें बाजार के हिसाब से सही कीमत मिलनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने हजारों एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त कराने की बात कही थी. 

अखिलेश ने चुनौती दी कि अगर आपने 84 हजार हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई है, तो फिर वहीं पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते? और अगर जमीन ले रहे हैं, तो उसका सही मुआवजा मिलना चाहिए.

अलग-अलग क्षेत्रों के प्रत्याशियों का समर्थन मांगते हुए अखिलेश ने मिर्जापुर और बनारस से शिक्षा स्नातक उम्मीदवार लाल बिहारी यादव के लिए सहयोग की अपील की. इसके साथ ही लखनऊ खंड से सुशील कुमार, आगरा खंड से प्रकाश गुप्ता, मेरठ से नितिन तोमर, वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ खाद स्नातक से कांति सिंह समेत कई अन्य उम्मीदवारों के नामों का जिक्र किया.

Advertisement

राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सभी सदस्यों से सलाह ले ली है और जनता को एक बड़ा 'सरप्राइज' मिलने वाला है, जिसके लिए सभी तैयार रहें. 

यह भी पढ़ें: 'अखिलेश यादव नाराज हैं तो नुकसान उनका ही होगा...', सीट शेयरिंग पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

साइबर फ्रॉड के मुद्दे पर सरकार को घेरा

मायावती के ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो किसी बहस की दिशा नहीं बदलना चाहते, बल्कि असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लखनऊ में साइबर फ्रॉड हो रहा है या नहीं? उन्होंने कहा कि यहीं के पढ़े-लिखे लोग अमेरिका तक से पैसे वसूल रहे थे और अधिकारियों में इस बात की होड़ लगी थी कि इसका क्रेडिट किसे मिले.

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि मौजूदा मुख्यमंत्री को ये तक नहीं पता कि साइबर फ्रॉड आखिर होता क्या है, और आज उत्तर प्रदेश साइबर अपराध के मामले में नंबर वन बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नोएडा प्रोटेस्ट के आरोपी छात्र को बड़ी राहत, CJP प्रदर्शन को लेकर जारी बॉन्ड नोटिस वापस |
    जालना: सड़क हादसे में शख्स की मौत, फ‍िर सामने आई पत्नी और उसके प्रेमी की साज‍िश |
    शाही मस्जिद के पास पथराव के बाद उज्जैन में तनाव, 10 लोग हिरासत में लिए गए |
    दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, देखें पूरा मामला |
    दीपोत्सव में अयोध्या घूमने का प्लान, ₹16,999 में 3 दिन का खास टूर पैकेज |
    मेरठ में चंद्रशेखर आजाद के करीबी शान मोहम्मद पर तगड़ा एक्शन, गुंडा एक्ट में 3 महीने के लिए किया गया जिला बदर |
    UP में सपा-कांग्रेस गठबंधन का सीट फॉर्मूला तैयार, अखिलेश ने रखीं 4 बड़ी शर्तें! |
    शरजील इमाम को जेल में चाहिए पेनड्राइव और कम्प्यूटर... क्या है प्लान, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब |
    पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव, कोलकाता पुलिस ने SCO को सौंपी ड्यूटी |
    केला और गोभी चोरी की ऐसी सजा… भीड़ ने शख्स को पेड़ में बांधकर बुरी तरह पीटा
    Advertisement