scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथों में दस्ताने, कंधों पर कचरे के बोरे... दिल्ली की मुनक नहर चमकाने निकले युवा

दिल्ली की मुनक नहर को साफ करने के लिए युवाओं की एक टीम मैदान में उतर चुकी है. हाथों में दस्ताने, कंधों पर कचरे से भरे बोरे लिए युवा नहर को कचरा मुक्त बनाने में लगे हैं.

Advertisement
X
करीब 3 किलोमीटर के हिस्से में टीम सफाई अभियान चला चुकी है. (Photo: ITG)
करीब 3 किलोमीटर के हिस्से में टीम सफाई अभियान चला चुकी है. (Photo: ITG)

दिल्ली की मुनक नहर एक ऐसी नहर है, जो लंबे वक्त से कचरे और गंदगी की वजह से चर्चा में रही है. इसी नहर को साफ करने की जिम्मेदारी एक युवक ने अपने हाथों में ली है. नाम है विनय दास, जो पिछले कई सालों से बच्चों और युवाओं की टीम के साथ मुनक नहर की सफाई में जुटे हैं.

मुनक नहर में कहीं प्लास्टिक का कचरा, कहीं पूजा सामग्री, तो कहीं नहर के किनारे मलबा जमा है. इसी गंदगी के बीच विनय दास की टीम पहुंचती है. जिनके हाथों में दस्ताने, कंधों पर कचरे से भरे बोरे और मकसद सिर्फ मुनक नहर को साफ करना है. इस मुहिम की शुरुआत तब हुई, जब विनय ने यहां बड़ी संख्या में देवी-देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन होते देखा. विनय कहते हैं कि यह देखकर उनका मन बहुत परेशान हुआ और वहीं से इस मिशन की शुरुआत हुई.

सफाई का ये काम सिर्फ किनारे से कचरा उठाने तक सीमित नहीं है. टीम नहर के आसपास जमा प्लास्टिक, पूजा सामग्री, मलबे और दूसरे कचरे को निकालती है. करीब 3 किलोमीटर के हिस्से में टीम सफाई अभियान चला चुकी है.

सम्बंधित ख़बरें

Parvesh Verma slapping youth
दिल्ली: मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, देखें पूरा मामला
Supreme Court on Kalkaji Rape Case
'निर्भया केस से तुलना करने से खुद को रोक नहीं सकते', SC की सख्त टिप्पणी
india weather september 28
देशभर में जाते-जाते मॉनसून का तांडव, IMD ने जारी किया अलर्ट!
September rains India 2026
MP के ऊपर बना लो-प्रेशर एरिया, अजीब मौसम का PAK कनेक्शन!
AAP shares video of BJP leader Parvesh Verma slapping youth over road quality issue.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, AAP ने शेयर क‍िया वीडियो

विनय दास की इस मुहिम की शुरुआत एक साल पहले हुई थी. शुरुआत में करीब 150 बच्चे उनके साथ जुड़े थे. आज इस अभियान से 1600 से ज्यादा बच्चे और युवा जुड़ चुके हैं, जिनमें करीब 350 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं. ये वॉलंटियर्स अलग-अलग ग्रुप में काम करते हैं और मुनक नहर के किनारे सफाई अभियान चलाते हैं.

Advertisement

विनय अब तक 2500 से ज्यादा मूर्तियां मुनक नहर से निकाल चुके हैं. हाल ही में गणेश विसर्जन के बाद भी विनय और उनकी टीम ने कई मूर्तियां मुनक नहर से निकालीं.

मुनक नहर की सफाई के दौरान टीम को कई बार ऐसी चीजें भी मिलीं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए. हाल ही के एक अभियान में कचरे के बीच करीब 30 से 35 किलो का शिवलिंग मिला. इसके अलावा, सैकड़ों धार्मिक मूर्तियां और पूजा सामग्री भी नहर से निकाली गई.

विनय खुद भी एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता एक प्यून थे. विनय का बचपन जेजे कॉलोनी में बीता है. विनय बताते हैं कि पढ़ाई करने के लिए उन्होंने 7 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था.

वहीं, इस सफाई अभियान में जोखिम भी कम नहीं है. कचरे के बीच कांच, सुई और दूसरे खतरनाक सामान तक मिल जाते हैं. कई बार सफाई के दौरान विनय और उनकी टीम को चोटें भी लगीं.

एक बार कचरे से भरे बोरे से निकले केमिकल की वजह से विनय के हाथों में छाले तक पड़ गए. बावजूद इसके, विनय की ये मुहिम रुकी नहीं.

विनय की मुहिम के बाद अब एक तरफ मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम चल रहा है. विनय कहते हैं कि उम्मीद है कि इस बार लोग साफ-सुथरी मुनक नहर में छठ पूजा मनाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बुर्ज खलीफा में कितने का है सबसे सस्ता फ्लैट... गुरुग्राम-बेंगलुरु से कितने महंगे? |
    शिवपुरी में काले कुत्ते का आतंक, 24 घंटे में 35 लोगों को काटा |
    भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया, कोहली-गिल ने जड़े शतक |
    सोशल मीडिया की वजह से छोड़ दी कॉर्पोरेट जॉब, अब वीडियो बनाकर दी चेतावनी |
    बिहार में मौसम का यू-टर्न, हिमाचल और उत्तराखंड में सीजन की बर्फबारी |
    शाही मस्जिद के हिस्से को लेकर बवाल, पथराव के बाद 2,500 पुलिसकर्मी तैनात |
    मां ने डांटकर कहा- ‘चुप करो और सो जाओ’... सुबह ईशा सिंह ने एशियन गेम्स में जीत लिया सिल्वर |
    'राम काज में कालनेमि भी घुसेंगे, सावधान रहें', सीएम योगी.का विपक्ष पर हमला |
    सीएम योगी के साथ रिश्तों पर संजीव बालियान बोले- 'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी...' |
    चेहरा झुका, पैर में गोली और चलने की हालत नहीं, जमुई में नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी नंदन को कंधे पर टांगकर कोर्ट लाई पुलिस
    Advertisement