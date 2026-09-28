मैच के बाद रोहित शर्मा के साथ हुआ हादसा... बस से उतरते वक्त फिसले, विराट कोहली दिखे परेशान, VIDEO

वेस्टइंडीज पर वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद कुछ ऐसा हुआ, जिसने फैन्स की धड़कनें बढ़ा दीं. टीम बस से उतरते वक्त रोहित शर्मा अचानक अपना संतुलन खो बैठे और फिसल गए. रोहित को लड़खड़ाते देख आसपास खड़े स्टाफ और पुलिसकर्मी तुरंत उनकी तरफ दौड़े और उन्हें सहारा देकर संभाला. इस दौरान विराट कोहली की नजरें भी रोहित पर थीं और वह पूरे घटनाक्रम को चिंता के साथ देखते नजर आए.
रविवार (27 सितंबर) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने मेहमान टीम को 8 विकेट से परास्त किया. भारतीय टीम जीत के बाद होटल लौटी थी. हालांकि, होटल के बाहर रोहित के साथ हुए इस छोटे से हादसे ने कुछ पल के लिए जीत की खुशी को चिंता में बदल दिया.
भारतीय टीम के होटल पहुंचने के बाद खिलाड़ी एक-एक करके बस से उतर रहे थे. रोहित शर्मा जैसे ही नीचे आने लगे, उनका पैर अचानक फिसल गया. वह अपना संतुलन नहीं बना सके और लड़खड़ा गए. रोहित को गिरते देख एक स्टाफ सदस्य तुरंत उनकी तरफ बढ़ा. पास मौजूद पुलिसकर्मी ने भी उन्हें संभालने में मदद की. दोनों के सहारे रोहित वापस खड़े हुए. आसपास मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली. इस दौरान विराट कोहली भी वहीं नजर आए. वीडियो में वह रोहित की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है.
यह भी पढ़ें: ये विराट कोहली का नया अंदाज है! चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद पूरी तरह बदले, रन ही नहीं इंटेंट भी दिख रहा
तिरुवनंतपुरम ओडीआई में रोहित शर्मा ने 35 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली थी. उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए. भारत के सामने 296 रनों का लक्ष्य था और रोहित ने शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दी. हालांकि, 12वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने उनकी पारी खत्म कर दी. रोहित ने अपने पसंदीदा फ्लिक शॉट को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और डीप मिडविकेट की तरफ हवा में चली गई. ज्वेल एंड्रयू ने आसान कैच पकड़कर रोहित को पवेलियन भेज दिया. रोहित को इससे पहले एक जीवनदान भी मिला था, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा सके.
कोहली-शुभमन ने जड़े शतक
रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और देखते ही देखते मुकाबले को एकतरफा कर दिया. कोहली ने सिर्फ 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. शुभमन गिल ने भी 110 रनों की शानदार पारी खेली और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 151 रन की साझेदारी की. भारत ने 41.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. कोहली की यह पारी कई मायनों में खास रही. यह उनका 55वां ओडीआई शतक था और इसी दौरान उन्होंने 15 हजार ओडीआई रन भी पूरे कर लिए.
विराट कोहली की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को भी प्रभावित किया. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि यह कोहली का पुराना या 'विंटेज' अंदाज नहीं था, बल्कि उनका पूरी तरह अपग्रेडेड रूप था. चोपड़ा ने कोहली के 9 छक्कों का खास तौर पर जिक्र किया. यह पहली बार था जब कोहली ने किसी ओडीआई मैच में 9 छक्के लगाए.