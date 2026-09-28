अरुणाचल प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, राज्य में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल

भारत के नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के लिए मेडिकल फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. अरुणाचल प्रदेश में राज्य का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य का पहला किडनी ट्रांसप्लांट इटानगर के टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, टीआरआईएचएमएस में सफलतापूर्वक किया गया है.

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मुख्यमंत्री ने इसे अरुणाचल प्रदेश की स्वास्थ्य यात्रा में एक बड़ा माइलस्टोन बताया और कहा कि इससे राज्य के भीतर ही एडवांस इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम बढ़ा है.

दरअसल, रविवार को TRIHMS में नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट्स की टीम के सहयोग से पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, राज्य सरकार पिछले 3 साल से टीआरआईएचएमएस के डॉक्टरों और नर्सों की क्षमता बढ़ाने के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ काम कर रही थी. उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन और सीनियर डॉक्टरों को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्जरी के बाद वह स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सलाहकार के साथ हॉस्पिटल गए थे और रिसीवर तथा डोनर के परिजनों से मिले थे.

कैंसर हॉस्पिटल के काम पर भी मिला अपडेट

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ट्रांसप्लांट की सफलता से यह साबित हुआ है कि हमारे डॉक्टर और नर्स इस स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया को अपनाने में सक्षम हुए हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार किडनी ट्रांसप्लांट की संख्या बढ़ाने के लिए काम करेगी. खांडू ने यह भी कहा कि इस संस्थान के दूसरे विभागों को भी मजबूत किया जा रहा है और कार्डियोलॉजी अगला बड़ा फोकस एरिया है. उन्होंने कहा कि डीएनबी ट्रेनिंग समेत कार्डियोलॉजी प्रोग्राम को और मजबूत किया जाएगा.

मिडपू में बन रहे कैंसर हॉस्पिटल पर खांडू ने कहा कि करीब 55 फीसदी काम पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि शुरुआत में जमीन से जुड़े मुद्दों की वजह से देरी हुई, लेकिन अब परियोजना आगे बढ़ रही है और अगले साल इस सुविधा के काम शुरू करने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सरकार ने मैनपावर की जरूरत का आकलन भी शुरू कर दिया है.

ट्रांसप्लांट में सरकार कर रही आर्थिक मदद

ध्यान रहे कि राज्य सरकार ने अपने हेल्थकेयर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वित्तीय सहायता हाल में बढ़ाई है. किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सहायता 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपये कर दी गई है, बोन मैरो के लिए 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 17.5 लाख रुपये और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 22.5 लाख रुपये कर दी गई है.

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अधिकारियों ने कहा कि हर प्रक्रिया पर 2.5 लाख रुपये की यह बढ़ोतरी सीएम केयर्स पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद हेल्थकेयर सपोर्ट को मजबूत करना और स्पेशलाइज्ड इलाज की जरूरत वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना है. खांडू ने कहा कि सरकार का बड़ा लक्ष्य यह है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को एडवांस इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े, ताकि परिवारों का समय और पैसा दोनों बच सके.

(इनपुट: पीटीआई)

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