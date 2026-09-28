बुर्ज खलीफा में कितने का है सबसे सस्ता फ्लैट... गुरुग्राम-बेंगलुरु से कितने महंगे?

दुबई का बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं है, बल्कि यहां का पता भी दुनिया के सबसे महंगे पतों में शामिल है. लेकिन अगर कोई इस इमारत में घर खरीदना चाहे, तो उसे कम से कम कितने पैसे खर्च करने होंगे? मौजूदा प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स के आंकड़े देखें तो इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है.

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दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को देखकर हर किसी के मन में एक बार ये सवाल जरूर आता है कि यहां घर खरीदने के लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी. लोग मान लेते हैं कि ये सिर्फ अरबपतियों का खेल है. पर ऑनलाइन लिस्टिंग खंगालें तो शुरुआती कीमत सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि ये उतनी भी 'आसमानी' नहीं है, जितनी सोची जाती है. हां, बदले में जगह जरूर कम मिलती है.

करीब 5.7 करोड़ रुपये में स्टूडियो

प्रॉपर्टी पोर्टल बेयूट पर फिलहाल बुर्ज खलीफा में एक स्टूडियो अपार्टमेंट करीब 22 लाख दिरहम में बिकने के लिए लिस्टेड है. इसका साइज लगभग 546 वर्ग फुट है. आज 28 सितंबर 2026 के भाव, यानी करीब 26.13 रुपये प्रति दिरहम के हिसाब से ये रकम लगभग 5.74 करोड़ रुपये बनती है.

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इसे बुर्ज खलीफा का 'सबसे सस्ता फ्लैट' नहीं कहा जा सकता. ये सिर्फ मौजूदा ऑनलाइन लिस्टिंग्स में दिख रही कम कीमतों में से एक है और भाव कभी भी ऊपर-नीचे हो सकते हैं. इसी पोर्टल पर 546-548 वर्ग फुट के कुछ और स्टूडियो भी 23 से 26 लाख दिरहम के बीच लिस्टेड हैं.

546 वर्ग फुट में क्या-क्या?

इतनी जगह में एक ओपन-प्लान लिविंग-कम-बेडरूम, छोटा किचन और एक बाथरूम मिलता है. लिस्टिंग में एक पार्किंग स्पेस का भी जिक्र है. कुछ यूनिट फर्निश्ड हैं और कुछ से दुबई फाउंटेन या डाउनटाउन का नजारा दिखता है. यानी 6 करोड़ के आसपास खर्च करने पर बुर्ज खलीफा में 3-4 BHK का सवाल ही नहीं उठता.

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असली कीमत पते और सुविधाओं की

बुर्ज खलीफा में रहने वालों को स्काई लाउंज, स्विमिंग पूल, पूरी तरह सुसज्जित जिम, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट और 24 घंटे कंसीयर्ज सेवा मिलती है. कुछ लिस्टिंग्स में बिजनेस सेंटर और मीटिंग रूम का भी जिक्र है. इमारत की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यहां वेलनेस और हेल्थ क्लब भी हैं और दो बेसमेंट लेवल में करीब 3,000 गाड़ियों की पार्किंग है.

सबसे बड़ा आकर्षण है दुबई मॉल से सीधा इंटरनल कनेक्शन. घर से निकलकर आप सीधे मॉल पहुंच सकते हैं. आसपास दुबई फाउंटेन, बुर्ज पार्क और डाउनटाउन दुबई के बाकी बड़े आकर्षण भी हैं.

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भारत के सबसे महंगे इलाकों में तस्वीर उलट है

भारत के सबसे महंगे इलाकों में तस्वीर उलट है. जब हम भारत के अल्ट्रा-लग्जरी इलाकों को देखते हैं.गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर 2026 की एक प्रॉपर्टी रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियम घरों का भाव करीब 40,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट से ऊपर तक पहुंच रहा है. डीएलएफ द डहलियाज में कीमतें करीब 65 करोड़ रुपये से शुरू होने की बात कही गई है.

इसी प्रोजेक्ट के एक पेंटहाउस के 271 करोड़ रुपये तक पहुंचने की रिपोर्ट भी 2026 में आई थी. यानी वहां 5.7 करोड़ का बजट एंट्री प्राइस के आसपास भी नहीं फटकता.

बेंगलुरु में विट्टल माल्या रोड, लवेल रोड और सीबीडी के आसपास का इलाका सबसे महंगे माइक्रो-मार्केट्स में गिना जाता है. जीएचएआर डॉट टीवी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बेंगलुरु में ट्रॉफी प्रॉपर्टी का रेट 25,000 से 35,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक है. किंगफिशर टावर्स में 4 BHK के सौदे 31 करोड़ रुपये से ऊपर में होने की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में बेंगलुरु में 10 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत के 128 घर रजिस्टर हुए, जिनकी औसत कीमत करीब 15 करोड़ रुपये रही.

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