बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, CM सम्राट ने हवाई सर्वे कर लिया हालात का जायजा

बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच सरकार पूरी तरह सतर्क मोड में नजर आ रही है. सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने गोपालगंज के डुमरिया घाट पुल का जायजा लिया और अधिकारियों से क्षेत्र में बाढ़ की वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी ली.

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इस दौरान सांसद राधा मोहन सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, गोपालगंज के डीएम सौरभ समीर, एसपी विनय तिवारी और मोतिहारी के डीएम समेत शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. ​

निरीक्षण के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को मुस्तैद रहने का निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत शिविर लगाए जाएं और पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था शुरू की जाए.

सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गोपालगंज और मोतिहारी का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया गया है.

इस बीच, स्थिति की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बाल्मीकिनगर बैराज से 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज हुआ था, जिसके बाद जलस्तर बढ़ा था. हालांकि, अब धीरे-धीरे पानी का लेवल कम हो रहा है और घबराने जैसी कोई बात नहीं है.

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जलस्तर में अभी करीब 10 सेंटीमीटर और बढ़ोतरी की संभावना जरूर है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

बता दें, नेपाल में जारी मूसलाधार बारिश के चलते बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने की संभावना जताई गई है. इसका सबसे बड़ा असर वाल्मीकि नगर में देखने को मिल रहा है, जहां गंडक नदी पूरे उफान पर नजर आई है.

(Input: Vikash Dubey)

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