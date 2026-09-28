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अक्षय खन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल में खरीदा ₹33.26 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट

सितंबर 2026 में हुई इस डील में उन्हें 2,500 वर्ग फुट से ज्यादा की प्रॉपर्टी के साथ तीन पार्किंग यूनिट भी मिली हैं. संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, इस सौदे पर करीब ₹1.99 करोड़ की स्टांप ड्यूटी भी चुकाई गई है.

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मालाबार हिल मुंबई के पॉश इलाकोंं में से एक है (Photo-ITG)
मालाबार हिल मुंबई के पॉश इलाकोंं में से एक है (Photo-ITG)

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में ₹33.26 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है. स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सितंबर 2026 में हुई थी. यह अपार्टमेंट मालाबार हिल रोड के 30 लिटिल गिब्स में स्थित है. इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फुट (217.52 वर्ग मीटर) है, जबकि बालकनी का क्षेत्रफल 175.45 वर्ग फुट है. इसके साथ तीन पार्किंग यूनिट भी मिली हैं.

महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट पर उपलब्ध संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, इस सौदे पर ₹1.99 करोड़ की स्टांप ड्यूटी और ₹30,000 का पंजीकरण शुल्क चुकाया गया है.

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मुंबई का प्रीमियम इलाका है मालाबार हिल

मालाबार हिल मुंबई के प्रमुख प्रीमियम रिहायशी इलाकों में से एक है, दक्षिण मुंबई में अरब सागर के किनारे स्थित यह इलाका लग्जरी घरों और प्रमुख कारोबारी और लाइफस्टाइल स्थलों के करीब होने के लिए जाना जाता है. यह नेपियन सी रोड, वॉकश्वर रोड और पेडर रोड जैसी प्रमुख सड़कों से जुड़ा है. मालाबार हिल से मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट और कोलाबा भी नजदीक हैं. इसके अलावा नरीमन पॉइंट, फोर्ट और लोअर परेल जैसे प्रमुख कारोबारी इलाकों तक भी यहां से आसानी से पहुंचा जा सकता है.

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इलाके में स्कूल, अस्पताल, रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर और मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं. हैंगिंग गार्डन्स, कमला नेहरू पार्क, बांद्रा टैंक और वॉकश्वर मंदिर यहां के प्रमुख स्थलों में शामिल हैं.

मुंबई में अक्षय का नया आशियाना

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‘धुरंधर’ से फिर चर्चा में आए अक्षय खन्ना

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत का किरदार निभाने के बाद अक्षय खन्ना एक बार फिर चर्चा में आए. दिसंबर 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनका किरदार दर्शकों के बीच काफी चर्चित रहा, फिल्म रिलीज होने के बाद भी रहमान डकैत के किरदार और अक्षय खन्ना के अभिनय को लेकर चर्चा जारी रही.

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