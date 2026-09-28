दिल्ली से जयपुर तक CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पटना में लेफ्ट का हल्ला बोल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत कई संगठनों ने अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन किया. दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि पटना, तेलंगाना और भोपाल और जयपुर में भी निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए.
दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले मास्क पहनकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी रायसीना रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यालय से जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान उन्होंने नारे लगाए और ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग करते हुए पोस्टर और बैनर दिखाए. प्रदर्शन का नेतृत्व IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने किया. यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने की भी बात कही.
उदय भानु चिब ने कहा कि चुनाव आयोग हर वोट की पवित्रता की रक्षा के लिए जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग के भीतर ही मतदाता सूची से जुड़े फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो देश जवाब और जवाबदेही चाहता है. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी. बैरिकेड लगाए गए और IYC कार्यालय के पास डिटेंशन बसें भी खड़ी की गई थीं.
यूथ कांग्रेस ने इससे कुछ दिन पहले ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर ऑनलाइन याचिका शुरू की थी. यह याचिका द इंडियन एक्सप्रेस की उस जांच के बाद शुरू की गई थी, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर आपत्ति जताए जाने की बात कही गई थी. याचिका में ज्ञानेश कुमार को हटाने के साथ उनकी गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने, कथित अनियमितताओं की जांच और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड तथा आंतरिक आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी.
आगरा में प्रदर्शन
आगरा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और उनके विजय नगर स्थित घर के मुख्य गेट और दीवार पर स्प्रे पेंट से 'ज्ञानेश गद्दार ज्ञानेश चोर' लिखा. घर के बाहर स्टिकर और पर्चे भी लगाए गए.
पटना भी प्रदर्शन
पटना में वामपंथी दलों और संगठनों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस ने गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया था, लेकिन बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए.
तेलंगाना भी प्रदर्शन जारी
तेलंगाना में कांग्रेस ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया. हैदराबाद में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नेकलेस रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास जुटे. वहीं, भोपाल में कांग्रेस ने निर्वाचन सदन का घेराव करने का ऐलान किया. पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के साथ प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 34 लाख से ज्यादा नामों को सार्वजनिक करने की मांग की है.
राजस्थान में भी कांग्रेस सड़क पर
राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन पर ‘वोट चोरी’ में शामिल होने का आरोप लगाया.टीका राम जूली ने कहा, 'मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरी’ कर रहे हैं. मोदी जी ने चुनाव आयोग को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया है. ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं और उसी तरह काम कर रहे हैं.'
महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन
महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोमवार को राज्यभर में प्रदर्शन किया. पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में अनियमितताएं हुई हैं और भारत निर्वाचन आयोग का कामकाज पक्षपातपूर्ण तरीके से हो रहा है.कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं.