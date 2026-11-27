मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी. इन खबरों के अलावा, दिल्ली में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 9°C दर्ज किया गया है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

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IND vs NZ: 43 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज को फिर प्लेइंग-11 में जगह नहीं, टूट गया 6 साल पुराना सिलसिला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मोहम्मद सिराज को इस मुकाबले में भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. 2020 में टेस्ट डेब्यू के बाद यह पहला मौका है, जब वह किसी पूरी विदेशी टेस्ट सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए.

317 रन बनाकर भी श्रीलंका से क्यों हारा भारत? भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने बताई हार की वजह, गेंदबाजों पर उठाए सवाल

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में गुरुवार को भारतीय टीम को श्रीलंका A के खिलाफ 8 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. इस मुकाबले में भारत A ने 317 रन बनाए थे, लेकिन श्रीलंका ने 41.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. हार के बावजूद कप्तान तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को पॉजिट‍िव बताया.

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मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में जुटेंगे मंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक में कुछ संशोधनों पर चर्चा हो सकती है. कैबिनेट की बैठक सेवा तीर्थ में होगी. सभी मंत्रियों को बैठक में मौजूद रहने के लिए सूचना भेजी गई है.

हूती विद्रोहियों पर टूट पड़ा सऊदी अरब, यमन में राजधानी सना समेत कई ठिकानों पर बमबारी

सऊदी अरब ने पलटवार करते हुए यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भारी बमबारी की है. यमन के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में गुरुवार को सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने जमकर बम बरसाए. हूती विद्रोहियों ने इन हमलों के लिए सऊदी अरब समर्थित सरकारी बलों को जिम्मेदार ठहराया है, जो विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं.

अमेरिका में 'थैंक्सगिविंग डे' पर तूफान का कहर, 417 उड़ानें रद्द, लाखों घरों में बिजली गुल

अमेरिका में 'थैंक्सगिविंग डे' के मौके पर छुट्टियों के बीच विनाशकारी तूफान ने जमकर कहर मचाया है. इसका सबसे अधिक असर फ्लाइट्स और बिजली पर पड़ा है. शुक्रवार तड़के तक 417 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, जबकि करीब 1,800 उड़ानों में देरी हुई. इस तूफान की वजह से करीब 8 लाख से ज्यादा घरों में बिजली उपभोक्ताओं की सप्लाई ठप है.

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'यह संविधान का अपमान...', संसद की विशेष बैठक बुलाने पर केंद्र सरकार पर बिफरी कांग्रेस

केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठक फिर से बुलाई है. लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को होगी. सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है. इस बैठक को लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा साफ नहीं किया है.

अनंतनाग के कांग्रेस विधायक पीरजादा मोहम्मद सैयद का निधन, लंबे समय से थे बीमार

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के कांग्रेस विधायक और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सैयद का निधन हो गया है. जानकारी मिली है कि पीरजादा मोहम्मद सैयद पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे. पीरजादा मोहम्मद सैयद साल 2001 में जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

Mimi Chakraborty Married: मिमी चक्रवर्ती ने गुपचुप रचाई शादी, छिपाया हमसफर का चेहरा

बंगाली अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने 26 नवंबर को कोलकाता में सिद्धार्थ दत्त से शादी की है. कपल ने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपनी शादी का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन कराया. खुशी के मौके पर एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनसे उनके निजी समारोह की एक झलक देखने को मिली.

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नीतीश कुमार से निशांत तक... JDU की नई टीम का ऐलान, ललन सिंह समेत कई दिग्गजों को जगह

बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है. इसमें नीतीश कुमार से लेकर निशांत कुमार तक को जगह मिली है. ललन सिंह और संजय कुमार झा समेत कई बड़े नेता भी नई टीम का हिस्सा हैं. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कमेटी का विस्तार करते हुए तीन नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है.

दिल्ली में ठंड ने तोड़ा सीजन का रिकॉर्ड! पारा 9 डिग्री तक लुढ़का, हवा भी खराब, AQI 200 पार



दिल्ली में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है और शहर का तापमान सामान्य से 2°C से भी अधिक नीचे लुढ़क गया है. बेस स्टेशन सफदरजंग में इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 9°C दर्ज किया गया है, जो सीजन का सबसे कम तापमान है. वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया है.

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