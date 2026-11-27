न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भी मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. प्लेइंग-11 से बाहर होते ही सिराज के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. 2020 में टेस्ट डेब्यू के बाद यह पहला मौका है, जब वह किसी पूरी विदेशी टेस्ट सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए. इससे पहले वह हर विदेशी टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम के लिए खेले थे.

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मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन शानदार रहा है. वह 11 मैचों में 43 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में उन्हें बाहर रखने का फैसला किया. वेलिंगटन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 5 विकेट ही ले सके थे. मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन दूसरे टेस्ट के लिए भी सिराज को मौका नहीं मिला.

गुरनूर ने किया डेब्यू, जडेजा भी बाहर

भारत ने दूसरे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाजी में गुरनूर बरार को शामिल किया है. उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका मिला. बरार का ये डेब्यू मुकाबला रहा.

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जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप और अंशुल कम्बोज भी तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में बरकरार रखा गया है. रवींद्र जडेजा भी लगातार दूसरे टेस्ट में प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. टीम ने उनकी जगह वॉशिंगटन पर भरोसा जारी रखा है.

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मोहम्मद सिराज ने पिछले साल ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की छह रन की रोमांचक जीत में अहम भूमिका निभाई थी. एशियाई परिस्थितियों में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. उन्होंने अब तक भारत के लिए 48 टेस्ट मैचों में 29.63 की औसत से 144 विकेट हासिल किए हैं और 5 बार पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.

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