कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आवास और विधान सौधा को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने नम्मा यात्री से ऑटो बुक किया और ऑटो चालक को फोन कर धमकी दी. घटना 5 नवंबर 2026 की है.

और पढ़ें

ऑटो चालक को कार्तिक नाम के व्यक्ति की ओर से सवारी की बुकिंग मिली थी. चालक भगवान्तराय के मुताबिक, उसे अरमानेनगर के पास से सवारी लेनी थी. इसके बाद उसने दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन किया. फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को मुख्यमंत्री के आवास के अंदर बताया और चालक से कहा कि वह गेट पर मौजूद पुलिस अधिकारी को फोन दे दे, ताकि वह उसे जगह के बारे में बता सके.

चालक ने गेट के पास मौजूद एक पुलिस अधिकारी को फोन दे दिया. पुलिस अधिकारी ने फोन पर उस व्यक्ति से बात की. इसके बाद पुलिस ने ऑटो की तलाशी ली. पुलिस ने चालक को बताया कि फोन करने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के आवास और विधान सौधा में बम रखने की धमकी दी है. उसने यह भी धमकी दी कि जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा होगा, तब बम विस्फोट किया जाएगा. चालक ने पुलिस को बताया कि उसका फोन करने वाले व्यक्ति से कोई पर्सनल संबंध नहीं है. उसने सिर्फ नम्मा यात्री पर मिली बुकिंग के आधार पर सवारी लेने के लिए वहां पहुंचा था. चालक ने पुलिस को बुकिंग की जानकारी भी दिखाई.

Advertisement

ऑटो चालक ने 7 नवंबर को दर्ज कराई शिकायत

ऑटो चालक भगवान्तराय ने इस मामले में 7 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज कराने में देरी की वजह परिवार में आई मेडिकल इमरजेंसी बताई गई है. एफआईआर के मुताबिक, भगवान्तराय सिद्धन्ना मुदबूल का बेटा है और उसकी उम्र 26 साल है. वह किराये का ऑटो चलाता है. उसने अपने दोस्त से 200 रुपये प्रतिदिन के किराये पर ऑटो लिया था. ऑटो का नंबर KA-04-D-9584 है. उसने इस ऑटो को ओला, नम्मा यात्री और रैपिडो पर चालक के तौर पर पंजीकृत कराया था.

5 नवंबर को करीब दोपहर 1 बजे उसने नम्मा यात्री पर काम शुरू किया था. शाम करीब 7.20 बजे पैलेस ग्राउंड्स के पास एक सवारी छोड़ने के बाद उसे कार्तिक के नाम से बुकिंग मिली. बुकिंग अरमानेनगर की 18वीं क्रॉस से राजराजेश्वरी नगर के केंचेनहल्ली स्थित बीएचईएल लेआउट के लिए थी. बुकिंग मिलने के बाद चालक बताए गए रास्ते के मुताबिक वहां पहुंचा और सवारी से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर पर फोन किया. इसी दौरान फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुख्यमंत्री के आवास में होने की बात कही और चालक से पुलिस अधिकारी को फोन देने के लिए कहा.

दर्ज हुआ मामला

Advertisement

इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की थी. रिपोर्ट संख्या 196/2026 दर्ज की गई. चूंकि मामला नॉन-कॉग्निजेबल था, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकार वाली अदालत से अनुमति ली गई. अदालत की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. पुलिस अब धमकी देने वाले व्यक्ति और नम्मा यात्री पर की गई बुकिंग से जुड़ी जानकारी की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----