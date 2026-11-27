केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठक फिर से बुलाई है. लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को होगी. सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है.

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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन से जुड़े विधेयक को सार्वजनिक किया था. इस विधेयक को 17 अप्रैल की रात उचित अंजाम मिल गया था. अब सरकार फिर से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए 'दागदार' दो-तिहाई बहुमत हासिल करना चाहती है.

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'संविधान दिवस (26 नवंबर) पर मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की. सरकार को उम्मीद है कि वह संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दागदार दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगी. क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर इससे बड़ा हमला हो सकता है?'

कांग्रेस सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी जयराम रमेश की पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'बिल्कुल लड़ाई जारी है. यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने, देश की एकता की रक्षा करने और हमारी संसद की गरिमा बनाए रखने की है'.

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Absolutely. The fight is on -- a fight to save Indian democracy, to protect India's unity and to save our Parliament's integrity. #JaiSamvidhan! Jai Hind🇮🇳! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 26, 2026

इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा की बैठक 30 नवंबर यानी आने वाले सोमवार को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर यानी बुधवार को फिर से बुलाने का अनुरोध किया गया है. रिजिजू के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक लोकसभा की कार्रवाई चार दिन और राज्यसभा की कार्रवाई दो दिन चल सकती है.

इस बैठक को लेकर सरकार ने अभी तक आधिकारिक एजेंडा साफ नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में परिसीमन से जुड़े एक अहम बिल को लेकर अटकलें तेज हैं. माना जा रहा है कि सोमवार को लोकसभा में यह परिसीमन बिल पेश किया जा सकता है. इसका सीधा रिश्ता 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने से है. इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में दो तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों का समर्थन चाहिए.

ये हैं आंकड़े:-

लोक सभा-543

वर्तमान संख्या-540

दो तिहाई का आंकड़ा- 360

NDA-320

बीजेपी-241

एनसीपीआई-20

टीडीपी-16

शिवसेना-13

जेडीयू-12

एलजेपी (आरवी)-5

आरएलडी-2

जेएसपी-2

जेडीएस-2

एनसीपी, शिरोमणि अकाली दल, एजीपी, आजसू, अपना दल एस, हम और एसकेएम के एक-एक मिला कर 7

कुल 320

संभावना- एक

तीन अन्य बड़े दलों का समर्थन

डीएमके-22

NCP (एसपी)- 8

वायएसआरसीपी- 4

34 वोट मिलने पर भी छह वोटों की जरूरत

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संभावना- 2

डीएमके गैरहाजिर रहें, एनसीपी एसपी, वायएसआरसीपी साथ दे... तब बहुमत का आंकड़ा-345

एनडीए-320

एनसीपी एसपी-8

वायएसआरसीपी-4

कुल 332, बहुमत से 13 दूर

संभावना- 3

डीएमके, एनसीपी एसपी गैरहाजिर रहें

तब बहुमत का आंकड़ा 340

एनडीए वायएसआरसीपी के साथ भी बहुमत से 16 पीछे

(हिमांशु मिश्रा के इनपुट्स के साथ)

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