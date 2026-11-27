मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलरी स्टोर पर हुई फायरिंग 10 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़ी होने की आशंका है. पुलिस ने शुरुआती जांच का हवाला देते हुए बताया कि दुकान के मालिक को पिछले महीने कई धमकी भरे मैसेज मिले थे, लेकिन उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया. एक धमकी भरे मैसेज में जेड-प्लस सिक्योरिटी लगा लेने के बावजूद पैसा देने की बात कही गई थी. मैसेज में लिखा था, 'यमराज को देखना है तो ठीक, नहीं तो 10 करोड़ देने होंगे.

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जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम माहिम स्थित पीसी जैन ज्वेलर्स के स्टोर पर हेलमेट पहने दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने तीन राउंड फायरिंग की और बांद्रा की तरफ फरार हो गए. इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ.

पुलिस ने बताया, दुकान के मालिक भरत जैन को पिछले एक महीने से व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल के जरिए लगातार धमकियां मिल रही थीं. हालांकि, इन मैसेज को स्पैम समझकर उन्होंने इग्नोर कर दिया और पुलिस से संपर्क नहीं किया.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि फायरिंग की घटना से पहले जैन को तीन अलग-अलग मौकों पर धमकी भरे मैसेज और कॉल आए थे.

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18 अक्टूबर को जैन को एक अनजान नंबर से कॉल आया था. जवाब न देने पर शाम को उन्हें एक धमकी भरा मैसेज भेजा गया, जिसमें गोली मारने की चेतावनी दी गई थी. 24 अक्टूबर को उन्हें एक और मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, 'रेडी रखना, चमत्कार होगा.'

एक आखिरी मैसेज में कथित तौर पर लिखा था, 'रामजी, ज्यादा दिमाग मत चला, तेरी जन्म कुंडली है. जेड-प्लस सिक्योरिटी भी लगा रख, पैसा तुझे देना होगा. यमराज जी को देखना है तो ठीक, नहीं तो 10 करोड़ देना होगा.'

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