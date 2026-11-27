बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने गुरुवार, 26 नवंबर को शादी करके अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया. उन्होंने कोलकाता में सिद्धार्थ दत्त के साथ सगाई की और उसी शाम रजिस्ट्रर मैरिज भी की. इसी के साथ मिमी चक्रवर्ती ने उनकी शादी को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगा दिया है.

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मिमी चक्रवर्ती का नया सफर

कपल ने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपनी शादी का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन कराया. खुशी के मौके पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनसे उनके निजी समारोह की एक झलक देखने को मिली. एक तस्वीर में मिमी और सिद्धार्थ अपनी शादी की अंगूठियां दिखाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाए दिख रहे हैं.

यह एक निजी और बेहद समारोह था, जो कोलकाता में मिमी के घर पर संपन्न हुआ. इसमें दोनों के परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. इस दौरान कपल ने सगाई की अंगूठियां बदलीं और कानूनी रूप से अपनी शादी को रजिस्टर कराया. वेडिंग डे के लिए दोनों ने व्हाइट और गोल्ड रंग के पारंपरिक परिधान चुने थे. रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धार्थ मर्चेंट नेवी में अधिकारी हैं. हालांकि, उन्होंने फोटोज में अपने हमसफर का चेहरा पूरी तरह नहीं दिखाया है.

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मिमी ने कैप्शन में सिर्फ हार्ट इमोजी बनाए और बताया कि ये उनकी जिंदगी का यादगार दिन बन गया है. शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते ही फैंस और सेलेब्स मिमी को नए सफर की बधाई दे रहे हैं.

काम की बात करें, तो मिमी जी5 बांग्ला की ओरिजिनल सीरीज "तांडव" की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी इस सीरीज में गौरव चक्रवर्ती भी नजर आएंगे. गौरव-मिमी के साथ लोकप्रिय बांग्ला टीवी शो "गानेर ओपारे" में काम कर चुके हैं.

मिमी को नए सफर की मुबारकबाद और आगे के लिए ऑल द बेस्ट.

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