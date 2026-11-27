अमेरिका में 'थैंक्सगिविंग' के मौके पर छुट्टियों के बीच विनाशकारी तूफान ने जमकर कहर मचाया है. सबसे अधिक असर फ्लाइट्स और बिजली पर पड़ा है. 1800 फ्लाइट्स में देरी है और लाखों घरों में बिजली गुल हो गई है. इस वजह से आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं.

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फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, शुक्रवार तड़के तक 417 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, जबकि करीब 1,800 उड़ानों में देरी हुई. वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स सबसे अधिक प्रभावित रहे.

8 लाख से ज्यादा घरों में बिजली उपभोक्ताओं की सप्लाई ठप है. तूफान के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए. तटीय इलाकों में बाढ़ आ गई और लाखों लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा. तूफान के दौरान कई राज्यों में 70 मील प्रति घंटे (112 किलोमीटर प्रति घंटे) तक की रफ्तार से हवाएं चलीं.

बिजली कंपनियों और राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तेज हवाओं और भारी बारिश से पेड़ और बिजली की लाइनें गिर सकती हैं. इससे बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई गई थी.

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अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यूजर्सी, न्यूयॉर्क और न्यू इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में 50 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली.

खराब मौसम के कारण न्यूयॉर्क सिटी की मशहूर मेसीज थैंक्सगिविंग डे परेड का 100वां आयोजन भी स्थगित करना पड़ा. यह पहली बार था, जब गंभीर मौसम की स्थिति के कारण इस वार्षिक परेड की तारीख बदलनी पड़ी.

बता दें कि अमेरिका में थैंक्सगिविंग हर साल नवंबर महीने के चौथे गुरुवार को मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है. इसका अर्थ 'धन्यवाद देना' है. यह परिवार, दोस्तों और जीवन की खुशियों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है.

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