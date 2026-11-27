एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में गुरुवार को भारतीय टीम को श्रीलंका A के खिलाफ 8 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. भारत A ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 रन बनाए थे, लेकिन श्रीलंका ने लसिथ क्रूसपुल्ले (116) और स‍िनेथ जयवर्धने (105) के शतकों की बदौलत 41.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इस हार के बाद भारत A के कप्तान तिलक वर्मा ने बताया कि आखिर टीम से कहां चूक हुई.

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तिलक ने मैच के बाद कहा- भारतीय टीम को लगा था कि 320 से 330 रन का स्कोर जीत के लिए अच्छा रहेगा. पहले 20 ओवर में विकेट पर बल्लेबाजी करना आसान था और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी. लेकिन इसके बाद पिच थोड़ी धीमी हो गई. कुछ गेंदें रुककर आ रही थीं और नीचे भी रह रही थीं. इसी दौरान हमने लगातार तीन विकेट गंवा दिए.

Sri Lanka A win by 8 wickets in the semi-final. A spirited #RisingStarsAsiaCup campaign comes to an end for India A. Scorecard ▶️ https://t.co/RbuCirmUmQ #TeamIndia | #SLAvINDA https://t.co/6x88aIyf11 — BCCI (@BCCI) November 26, 2026

तिलक ने बताया कि भारत ने 318 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए शुरुआती 15 ओवर को बेहद अहम माना था. टीम की योजना थी कि श्रीलंका को इस दौरान 6 रन प्रति ओवर से ज्यादा नहीं बनाने दिए जाएं. उनका मानना था कि बाद में पिच और धीमी हो जाती, जिससे गेंदबाजों को मदद मिल सकती थी. हालांकि, भारतीय टीम मैदान पर अपनी योजना को लागू नहीं कर सकी.

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'गेंदबाजों को नहीं मिली कोई मदद'

श्रीलंका के दोनों ओपनर्स की 174 रन की साझेदारी पर तिलक ने उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया. कप्तान के तौर पर उन्होंने सभी गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन किसी को भी पिच से मदद नहीं मिली.

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तिलक ने कहा- मैं सभी गेंदबाजों को आजमा रहा था, लेकिन हमारे लिए यह खराब दिन रहा. मुझे किसी तरह की मदद नहीं मिली. हालांकि, ऐसा कभी-कभी होता है. श्रीलंकाई बल्लेबाजों को इसका श्रेय देना चाहिए.

युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या बोले त‍िलक वर्मा

हार के बावजूद तिलक ने टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को पॉजिट‍िव बताया. उन्होंने शाहबाज अहमद और तन्मय कोटियन का खास तौर पर जिक्र किया. तिलक के मुताबिक, दोनों ने पहली बार टीम के लिए खेलते हुए प्रभावित किया. शाहबाज ने दिखाया कि वह उपयोगी गेंदबाजी के साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. वहीं तन्मय भी एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.



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तिलक ने कहा कि बल्लेबाजी यूनिट ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी में हुई गलतियों पर टीम ड्रेसिंग रूम में चर्चा करेगी और उनका आकलन करेगी. टीम इन कमियों को दूर करके और मजबूत होकर वापसी करेगी.

श्रीलंका के कप्तान ने भी बताई जीत की वजह

श्रीलंका A के कप्तान पवन रत्नायके ने जीत के बाद अपनी बल्लेबाजी यूनिट की तारीफ की. उन्होंने कहा कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए विकेट काफी अच्छा था और क्रूसपुल्ले, स‍िनेथ तथा निशान मदुश्का ने शानदार प्रदर्शन किया.

रत्नायके ने बताया कि गेंदबाजी के दौरान टीम ने दूसरी पावरप्ले में अपने स्पिनरों पर भरोसा जताया था. रविंदु, निपुन, वियास और वानुजा ने अच्छा काम किया. उनके मुताबिक, इस विकेट पर 318 रन का लक्ष्य अच्छा था और बल्लेबाजों ने अपनी स्वाभाविक शैली में खेलकर इसे हासिल कर लिया.

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