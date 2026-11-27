फिल्म धुरंधर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. दो पार्ट में आई इस मूवी की इंडस्ट्री में हर तरफ चर्चा हुई. कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा का नाम दिया, तो कई लोग इसकी कहानी से इंप्रेस हुए. हिंदी सिनेमा के दिग्गज स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर को भी धुरंधर बड़ी पसंद आई, और उन्होंने फिल्ममेकर आदित्य धर की भी जमकर तारीफ की.

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धुरंधर की तारीफ में बोले जावेद अख्तर

जावेद अख्तर ने यूट्यूब चैनल गेम चेंजर्स पर धुरंधर को लेकर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है, जिसकी नकल इस समय हर कोई करना चाह रहा है. मगर उनके मुताबिक, धुरंधर को कोई भी दोबारा नहीं बना पाएगा. जावेद अख्तर ने कहा- मुझे धुरंधर बहुत पसंद आई. ये कमाल की फिल्म है. मैं तो इसके डायरेक्टर को भी पहले से नहीं जानता था.

'उनसे एक बार कहीं मुलाकात हुई थी. फिल्म देखने के बाद मैंने उनका नंबर ढूंढा और उन्हें फोन करके बधाई दी. उनकी राइटिंग बेहद शानदार है. फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है, उसकी कहानी का ढांचा, स्क्रीनप्ले, नया अंदाज और डायलॉग्स, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से किया गया है.'

धुरंधर के उदाहरण से बॉलीवुड पर कसा तंज

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जावेद अख्तर ने आगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सोच पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा- अब हर कोई धुरंधर जैसी फिल्म बनाना चाहेगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा. इसकी नकल करने से काम नहीं चलेगा. इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी है कि यहां लोग भेड़चाल में चलने लगते हैं. अगर किसी एक फिल्म को सफलता मिल जाती है, तो हर कोई सोचने लगता है कि चलो, अब हम भी वैसी ही फिल्म बनाते हैं. लेकिन यही सोच गलत है. भेड़चाल में सब एक जैसे होते हैं.

'आप धुरंधर के डायरेक्टर जैसे नहीं हैं. वो आपसे थोड़ा बेहतर हैं. इसलिए सिर्फ उनकी फिल्म की नकल करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा. उन्होंने जो काम किया है, उसके पीछे काफी मेहनत और गहरी रिसर्च है. उन्होंने फिल्म में ऐसा माहौल तैयार किया है, जो बिल्कुल असली लगता है. वहां की सड़कें, गलियां, आसपास के लोग और फ्रेम में आते-जाते लोग, कुछ भी बनावटी नहीं लगता. उन्होंने पर्दे पर एकदम वास्तविक दुनिया खड़ी कर दी है.'

जावेद अख्तर ने अंत में कहा कि धुरंधर की नकल चाहकर भी कोई नहीं कर पाएगा. अगर किसी ने कर भी ली, तो वो उस तरह का कमाल दोबारा नहीं करेगी जैसा डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी फिल्ममेकिंग स्टाइल से किया. उनके मुताबिक, ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी.

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बता दें कि फिल्म धुरंधर का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया था, जिसने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. फिर इसका दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आया, जो वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ से ज्यादा कमाने में कामयाब हुआ. इस फिल्म के गानों को भी एमी अवॉर्ड्स में कई सारी कैटेगरी में भेजा गया, मगर वहां इसे निराशा मिली थी. अब देखना है कि धुरंधर के बाद आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट कौन-सा होगा.

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