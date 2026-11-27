दिल्ली में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है और शहर का तापमान सामान्य से 2°C से भी अधिक नीचे लुढ़क गया है. बेस स्टेशन सफदरजंग में इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 9°C दर्ज किया गया है, जो सीजन का सबसे कम तापमान है.

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तापमान में गिरावट दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी साफ महसूस की जा रही है. पूसा में पारा गिरकर 9.1°C तक पहुंच गया, वहीं पालम और लोधी रोड स्थित मौसम कार्यालय में भी न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे देखने को मिला है.

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, इस महीने दिल्ली में अब तक सामान्य सर्दियों जैसा कोहरा नहीं देखा गया है. धुंध के बावजूद दृश्यता 1,000 मीटर से नीचे नहीं गई है.

मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि दिल्ली में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 25°C से 27°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने की संभावना है. कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर यह सामान्य से कम रह सकता है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Light rain lashed parts of the city last night, bringing a change in the weather. https://t.co/G0Wns5UkPc — ANI (@ANI) November 27, 2026

दिल्ली की हवा फिर खराब

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इस बीच, एक बार फिर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आनंद विहार में AQI 239 दर्ज किया गया है.

IIT दिल्ली में AQI 242, अशोक विहार में 221, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 193, IGI एयरपोर्ट (T3) पर 289, बुराड़ी में 259 और द्वारका सेक्टर-8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड किया गया है.

बता दें, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI को 'गंभीर' माना जाता है.

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