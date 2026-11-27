सऊदी अरब ने पलटवार करते हुए यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबर्दस्त बमबारी की है. यमन के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में गुरुवार को सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने जमकर बम बरसाए.

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हूती विद्रोहियों ने इन हमलों के लिए सऊदी अरब समर्थित सरकारी बलों को जिम्मेदार ठहराया है, जो विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. संगठन के प्रवक्ता असबाही ने बताया कि ताइज प्रांत में कई हवाई हमलों में चार लोगों की मौत हो गई. इनमें एक बच्चा भी शामिल है.

बताया जा रहा है कि यमन की राजधानी सना में भी सउदी ने हवाई हमले किए. सना के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी रात के दौरान धमाकों की आवाज सुनने की बात कही.

स्थानीय लोगों ने कहा, 'हमें समय-समय पर इन आवाजों को सहना पड़ता है. इनका हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है'.

ये ताजा हमले हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित सरकारी बलों के बीच दोबारा तेज हुई लड़ाई के बीच हुए हैं.

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इधर, गुरुवार को ही सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित तेल रिफाइनरी पर हुए हमले में नेपाल के एक कर्मचारी की मौत हो गई.

बता दें कि सऊदी अरब के साथ संघर्ष तेज होने के बाद से हूती विद्रोही लगातार तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते रहे हैं. गुरुवार को ही जजान स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया था. यह रिफाइनरी पहले भी हूती विद्रोहियों के निशाने पर रही है.

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