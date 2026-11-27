ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, भाग्य, संतान, विवाह और सुख-समृद्धि का कारक माना जाता है. यही वजह है कि गुरु की चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है. साल 2027 इस लिहाज से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति एक नहीं बल्कि तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे. गुरु के इस गोचर से कुछ राशियों के लिए तरक्की, आर्थिक मजबूती और नए अवसरों के रास्ते खुल सकते हैं. खासतौर पर कर्क, सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों के लिए यह साल कई अच्छे संकेत लेकर आ सकता है.

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2027 में कब-कब होगा गुरु का गोचर?

वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति साल 2027 में तीन राशियों से होकर गुजरेंगे. इसकी शुरुआत साल की शुरुआत में ही हो जाएगी.

- 25 जनवरी 2027: गुरु वक्री अवस्था में सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

- 26 जून 2027: बृहस्पति दोबारा सिंह राशि में गोचर करेंगे.

- 26 नवंबर 2027: गुरु सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

इस तरह साल 2027 में गुरु कर्क, सिंह और कन्या राशि में संचरण करेंगे. ज्योतिष में कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि माना जाता है. इसलिए 25 जनवरी से 26 जून तक का समय विशेष महत्व रख सकता है.



इन 4 राशियों के लिए शुभ रह सकता है गुरु का गोचर

1. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2027 की शुरुआत काफी अनुकूल रह सकती है. 25 जनवरी को गुरु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे. इससे आत्मविश्वास, मान-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. 26 जून के बाद गुरु दूसरे भाव में पहुंचेंगे, जिससे धन संचय, बचत और पारिवारिक सुख के मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कारोबारियों को भी रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं.

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2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है. साल की शुरुआत में गुरु आपके बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे विदेश यात्रा, आध्यात्मिक गतिविधियों और कुछ जरूरी खर्चों के योग बन सकते हैं. 26 जून को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है. नौकरी में नई जिम्मेदारी, पद-प्रतिष्ठा और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. 26 नवंबर के बाद गुरु दूसरे भाव में पहुंचेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत करने और बचत बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं.

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए 2027 में आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं. 25 जनवरी से 26 जून तक गुरु आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे. ज्योतिष में इस भाव को आय, लाभ और इच्छापूर्ति का स्थान माना जाता है. ऐसे में नौकरी और कारोबार में आमदनी बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. इसके बाद 26 जून को गुरु बारहवें भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि 26 नवंबर को गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. इससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और नए कामों की शुरुआत को बल मिल सकता है.

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4. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं. ऐसे में गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष महत्व रखता है. साल की शुरुआत में गुरु नौवें भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य का साथ, उच्च शिक्षा और धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. 26 जून के बाद गुरु दसवें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कर्म और करियर का स्थान माना जाता है. इस दौरान नौकरी में तरक्की, नई जिम्मेदारी और कारोबार के विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. नवंबर के अंत में गुरु ग्यारहवें भाव में पहुंचेंगे, जिससे आय और लाभ के नए रास्ते खुलने की संभावना रहेगी.

गुरु गोचर क्यों माना जाता है खास?

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रहों में गिना जाता है. इन्हें ज्ञान, विवेक, धर्म, संतान, विवाह, धन और भाग्य का प्रतिनिधि माना गया है. मान्यता है कि कुंडली में गुरु की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को सही निर्णय लेने, शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने तथा आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद करती है.

गुरु सामान्य रूप से एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन वक्री और मार्गी चाल के कारण 2027 में उनका तीन बार राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा. हालांकि किसी भी गोचर का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली, लग्न, चंद्र राशि और ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है.

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