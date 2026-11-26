प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक होगी. यह बैठक दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में आयोजित की जाएगी. सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बीच मोदी कैबिनेट की इस बैठक को अहम माना जा रहा है.

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कैबिनेट की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. ऐसे में बैठक में होने वाली चर्चा और सरकार के फैसलों पर नजर रहेगी. कल दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी.

दरअसल, सरकार ने ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठक फिर बुलाने का अनुरोध किया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उनके मुताबिक, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को बुलाने का अनुरोध किया गया है. दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर तक चल सकती है.

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संसद के विशेष सत्र के बीच होने वाली इस बैठक में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक में बदलाव पर चर्चा हो सकती है. सोमवार को लोकसभा में यह बिल लाया जाएगा. ऐसे में कैबिनेट की बैठक को अहम माना जा रहा है. हालांकि, बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

कांग्रेस ने भी कल बुलाई बैठक

संसद की 30 नवंबर से शुरू होने वाली बैठक को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए 27 नवंबर को दिल्ली में शाम 4:30 बजे कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी. इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी. इसमें संसद की आगामी कार्यवाही के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.





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