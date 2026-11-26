बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है. इसमें नीतीश कुमार से लेकर निशांत कुमार तक को जगह मिली है. ललन सिंह और संजय कुमार झा समेत कई बड़े नेता भी नई टीम का हिस्सा हैं. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कमेटी का विस्तार करते हुए तीन नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा महासचिव और सचिवों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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जारी सूची के मुताबिक, राज्य कार्यकारिणी में नीतीश कुमार के साथ संजय कुमार झा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम शामिल हैं. इनके अलावा उमेश सिंह कुशवाहा, श्रवण कुमार, निशांत कुमार और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को भी इस सूची में जगह मिली है.

तीन उपाध्यक्ष और नई टीम का गठन

प्रदेश कमेटी के विस्तार के तहत तीन नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. इनमें नालंदा के रामचरित्र सिंह, वैशाली के विजय साहनी और औरंगाबाद के विश्वनाथ सिंह शामिल हैं. सूची में रामचरित्र सिंह, विजय साहनी औक विश्वनाथ सिंह के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं.

9 महासचिव और 11 सचिव बनाए गए

JDU ने प्रदेश कार्यकारिणी में 9 नेताओं को महासचिव बनाया है. इनमें विधायक रणधीर सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार सिंह, अमर कुमार चौधरी, पूर्व विधान पार्षद डॉ. अजय कुमार, मुर्तजा अली कैसर, राजकुमार झा, रंगनाथ शर्मा और ओम प्रकाश सिंह सेतु के नाम शामिल हैं.

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मनीष कुमार को प्रदेश महासचिव के साथ-साथ मुख्यालय प्रभारी आईटी की जिम्मेदारी भी दी गई है. यानी उन्हें पार्टी के मुख्यालय से जुड़े कामों के साथ आईटी विभाग की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी. इसके अलावा, 11 नेताओं को प्रदेश सचिव बनाया गया है. नई कार्यकारिणी में अलग-अलग स्तर पर नेताओं को शामिल कर पार्टी ने बिहार में अपनी संगठनात्मक टीम का विस्तार किया है.

कई बड़े नेता कार्यकारिणी में शामिल

प्रदेश कार्यकारिणी में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जगह मिली है. संजय कुमार झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं. राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, उमेश कुशवाहा और श्रवण कुमार समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम भी सूची में हैं.

JDU की ओर से जारी इस नई सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश स्तर पर काम करने वाले नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है. कमेटी के विस्तार के जरिए पार्टी ने बिहार में अपने संगठन को नए सिरे से व्यवस्थित किया है.



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