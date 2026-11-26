दिल्ली में आज ठंड का असर बढ़ने के साथ ही हवा में कुछ सुधार भी देखने को मिला है. वहीं, MEA ने बताया कि इस साल अब तक अमेरिका ने कुल 1,700 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है. इन खबरों के अलावा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस महकमों में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें

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दिल्ली की हवा में सुधार! बढ़ी ठिठुरन... पारा लुढ़ककर 9 डिग्री पहुंचा, देश के कई इलाकों में धुंध

दिल्ली में आज ठंड का असर बढ़ने के साथ ही हवा में कुछ सुधार भी देखने को मिला है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, एम्स में 188 AQI, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास 149 AQI दर्ज किया गया है. बुधवार को राजधानी के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 10°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 1.3°C कम है.



तिरुपति बालाजी मंदिर को आज 121 किलो सोना दान करेगा गुमनाम भक्त, 160 करोड़ का मुकुट और गहने, चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे मौजूद

आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमला मंदिर में आज सोने की एक बड़ी भेंट दी जाएगी. एक गुमनाम भक्त भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए 121 किलो सोने के आभूषण दान करेगा. इनकी अनुमानित कीमत ₹160 करोड़ है. इस खास मौके पर आंध्र प्रदेश के CM एन. चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी इन आभूषणों को प्राप्त करेंगे.

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अब सौरव दास ने लगाया पासपोर्ट डिटेल्स लीक करने का आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने दावा किया है कि उनकी पासपोर्ट डिटेल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक कर दी गई हैं. सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी से जुड़े कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने अब मेरा पासपोर्ट लीक कर दिया है. उन्होंने आगे लिखा कि यह बेहद गंभीर चिंता की बात है.

तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, UP-उत्तराखंड-पंजाब में 89 अधिकारियों के तबादले

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस महकमों में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 28 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. वहीं, उत्तराखंड में 13 IAS और 17 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. पंजाब में IPS और PPS अधिकारियों समेत कुल 31 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं.

अमेरिका से इस साल डिपोर्ट हुए 1700 भारतीय नागरिक, MEA ने दी जानकारी

MEA ने बताया कि इस साल अब तक अमेरिका ने कुल 1,700 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है. मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अवैध इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ है और लोगों की मोबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच सहयोग जारी है. ट्रंप प्रशासन एक बड़े क्रैकडाउन के तहत अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को टारगेट कर रहा है.

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पहले 14 रुपये बढ़ाए दही के दाम, अब हुआ 2 रुपये सस्ता... नंदिनी दही ने घटाए दाम

कर्नाटक के को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटड यानि KMF ने नंदिनी दही की कीमत में दो रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती करने का ऐलान किया है. दही के नए दाम 29 नवंबर से लागू होंगे. अब 500 ग्राम नंदिनी दही का पैकेट जो पहले 34 रुपये में मिलता था, अब वह 33 रुपये में मिलेगा. वहीं, 1 किलो वाला पैकेट अब 68 की जगह 66 रुपये में मिलेगा.

अमेरिकी टैरिफ पर आया भारत का जवाब, कहा- व्यापारिक मुद्दे बातचीत से सुलझाएंगे

भारत ने बुधवार को अमेरिका के उस आरोप को खारिज कर दिया कि उसकी औद्योगिक और व्यापार नीतियों की वजह से जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बन रही है. भारत का कहना है कि उसके यहां किसी भी सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं है और व्यापार से जुड़ी चिंताओं का हल चल रही द्विपक्षीय बातचीत में निकलना चाहिए.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 18 साल से कुछ दिन छोटा निकला आरोपी शूटर, कोर्ट ने दिया JJB भेजने का आदेश

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक को कोर्ट ने नाबालिग घोषित किया है. आरोपी 18 साल का होने से कुछ दिन छोटा है. MCOCA की विशेष अदालत ने उसकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट की पड़ताल के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करने का आदेश दिया है.

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प्याज से लेकर चीनी पर महंगाई की मार... 15 फीसदी तक बढ़े खाने-पीने की चीजों के दाम

देश में पिछले एक साल के दौरान कई जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान प्याज का औसत खुदरा भाव 26.95 रुपये से बढ़कर 53.38 रुपये प्रति किलो हो गया है. वहीं, चीनी 31 फीसदी महंगी हुई है. सरसों, सोया और सूरजमुखी तेल के दाम भी बढ़े हैं. दूसरी ओर, आलू और टमाटर की कीमतों में गिरावट आई है.

अचानक Flipkart के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति का इस्‍तीफा, 11 साल बाद छोड़ रहे पद

फ्लिपकार्ट के CEO कल्‍याण कृ‍ष्‍णमूर्ति ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है. वह इस पद पर 11 साल से ज्‍यादा समय तक रह चुके हैं. हालांकि, उन्‍होंने यह पद क्‍यों छोड़ा है इसका खुलासा नहीं हुआ है. कंपनी ने माना कि उन्‍होंने फ्लिपकार्ट के बिजनेस को बढ़ाने और भारत के डिजिटल कॉमर्स मार्केट में अपनी जगह मजबूत करने में एक खास भूमिका निभाई है.

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