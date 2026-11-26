सोना-चांदी (Gold-Silver Rate) खरीदने या इन कीमती धातुओं में निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इनके रेट में हुए बदलाव पर नजर डाल लेना आपके लिए जरूरी है. दरअसल, सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर इनके दाम में बड़ा चेंज आया है. बीते दो दिनों में दनादन क्रैश देखने को मिला था, लेकिन अब गोल्ड-सिल्वर की चाल बदल गई है.

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सोना हो रहा था धड़ाम, लेकिन अब

गुरुवार को एमसीएक्स पर जैसे ही वायदा कारोबार की शुरुआत हुई, 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाले सोने का दाम 1.22 लाख रुपये के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया. जबकि बीते कारोबारी दिन ये कीमती पीली धातु जोरदार क्रैश के चलते 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गई थी. इसमें 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई.

लगातार दो दिनों के तगड़े क्रैश के बाद गोल्ड की चाल बदली है. बता दें कि इस सप्ताह पहले दिन सोमवार को सोना ताबड़तोड़ तेजी से भागा था, लेकिन मंगलवार और बुधवार सिर्फ दो कारोबारी सेशंस में 10 Gram 24 Karat Gold Rate 1,25,996 रुपये से कम होकर 1,21,137 रुपये पर आ गया था यानी ये 4859 रुपये सस्ता हो गया.

चांदी में क्रैश के बाद ये बदलाव

Gold Rate की तरह ही चांदी की कीमत में भी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बदलाव देखने को मिला है. सोने की तुलना में 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाला सिल्वर प्राइस एमसीएक्स पर दनादन क्रैश हो रहा था और महज बीते दो कारोबारी दिनों में ही ये 1,54,217 रुपये प्रति किलो से 11,700 रुपये सस्ती होकर कम होकर बुधवार को 1,42,517 रुपये पर आ गई थी.

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बात गुरुवार की करें, तो MCX Silver Rate में अचानक 3 फीसदी से ज्यादा की उछाल देखने को मिली है और इसका भाव 1.47 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है.

हाई से अभी भी इतने सस्ते सोना-चांदी

भले ही गुरुवार को दोनों कीमती धातुएं चमकी हों, लेकिन इनका भाव अभी भी हाई से काफी कम बना हुआ है. एक ओर चांदी अपने 29 जनवरी के लाइफ टाइम हाई लेवल 4,20,048 रुपये से 2.73 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास सस्ती मिल रही है, तो वहीं वायदा कारोबार में सोना भी अपने हाई 1.93 लाख रुपये से करीब 70000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम कीमत पर मिल रहा है.

(नोट- सोना चांदी में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

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