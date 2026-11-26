फवाद खान, सनम सईद और माहिरा खान की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर जारी हो गया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर फवाद अपनी को-एक्ट्रेस सनम सईद संग नजर आए. इस दौरान उनकी वाइफ सदफ फवाद खान को भी देखा गया. बहुत कम ऐसा होता है, जब फवाद को अपनी फैमिली के साथ देखा जाता है. आइए जानते हैं कि एक्टर की पत्नी सदफ कौन हैं.

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कौन हैं सदफ फवाद खान

8 साल की कोर्टशिप के बाद फवाद खान और सदफ फवाद खान ने 2005 रीति रिवाज में शादी रचाई. फवाद और सदफ की जोड़ी पाकिस्तानी की स्ट्रॉन्ग और लोकप्रिय जोड़ियों में है. सदफ खान सिर्फ एक सेलिब्रिटी वाइफ नहीं, बल्कि एक डिजाइनर और बिजनेसवुमन भी हैं.

फवाद और सदफ की मुलाकात टीनएज में हुई थी. फवाद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 17 साल की उम्र में सदफ से प्यार करने लगे थे और उनसे शादी करना चाहते थे. करीब सात साल के रिश्ते के बाद दोनों ने 2005 में शादी की. सदफ खान ने अपनी पहचान फैशन और बिजनेस की दुनिया में बनाई है. उन्होंने हसबैंड फवाद के साथ मिलकर कपड़ों का ब्रांड सिल्ड बॉय फवाद खान शुरू किया, जिसका पहला कलेक्शन 2012 में लाहौर में लॉन्च हुआ था.

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सदफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 'स्टार वाइफ' जैसे शब्द में यकीन नहीं रखतीं, क्योंकि वो अपनी पहचान और काम को अलग रूप से देखती हैं. उनका यह नजरिया उन्हें एक स्वतंत्र और प्रतिभाशाली महिला दिखाता है.

शादी के बाद फवाद खान और सदफ तीनों बच्चों के माता-पिता बने. कपल को एक बेटा अयान और दो बेटियां एलायना, बिया हैं. फवाह के लिए उनकी फैमिली उनका सबसे बड़ा सहारा है. फवाद की लाखों-करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, लेकिन उन्होंने कभी बाहरी मोह में आकर अपनों का साथ नहीं छोड़ा. वो खुद भी आगे बढ़े और पत्नी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

फवाद और सदफ की शादी को 16 साल हो गए हैं और इतने सालों से दोनों ने हंसी-खुशी परिवार संभाला हुआ है. 25 नवंबर को जब फवाद की सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो भी उनकी पत्नी उनके साथ साए की तरह नजर आईं. कपल पर लोग भर-भर कर प्यार बरसा रहे हैं.

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